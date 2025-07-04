湖人再簽狀元？有意網羅前勇士冠軍威金斯　熱火驚人報價曝

▲威金斯在熱火表現不穩，傳出可能被打包送走重整資產。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火正積極重整戰力，傳出已與湖人討論2014年狀元威金斯（Andrew Wiggins）交易案。洛城隨隊記者布哈（Jovan Buha）披露，邁阿密開出高價，要求一枚首輪籤、潛力射手柯奈特（Dalton Knecht）及混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）作為交換條件。

前勇士冠軍成員威金斯2022年入選全明星賽後狀態起伏，上季在熱火僅出賽17場，表現不如預期。反觀柯奈特菜鳥季場均9.1分，身高6呎6吋（約198公分）的他擅長外線投射，被視為湖人未來資產；八村壘則以外線能力與穩定性著稱，是一位空間型大前鋒。

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▲熱火喊價高，包括首輪籤與兩名即戰力，湖人是否願意出手延攬威金斯受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

雙方近期都有動作補強。熱火本周交易來義大利神射方特基奧（Simone Fontecchio），湖人則網羅了狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），兩隊皆希望圍繞主將打造更具競爭力的陣容。

《The Ringer》球評西蒙斯（Bill Simmons）近日盛讚熱火總裁萊里（Pat Riley）的佈局，暗示萊里正籌備大動作，將威金斯視為交易籌碼套現重建，也可能是計畫一環。

熱火今年季後賽首輪遭騎士橫掃，若能以威金斯換回首輪籤與年輕戰力，對於圍繞阿德巴約（Bam Adebayo）與「英雄哥」希洛（Tyler Herro）打造未來冠軍陣容，無疑是關鍵一步。