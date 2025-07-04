蒙西傷勢出爐！左膝骨頭挫傷　將缺陣最少6周

Max Muncy took a nasty fall at 3B and immediately grabbed his knee



Hoping Muncy is okay



Via SNLA pic.twitter.com/fUfKZ8uADq — Dodgers Nation (@DodgersNation) July 3, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊稍早宣布，內野手蒙西（Max Muncy）因左膝骨頭挫傷，被放入傷兵名單。

蒙西是前一天對白襪的比賽中受傷，當時他在守備時，遭到採用頭部滑壘的跑者撞上左膝，當場倒地痛苦不已，最後是防護員攙扶下，一跛一跛地返回休息室。

蒙西雖在開季時陷入打擊低潮，但狀態逐漸回升，至今出賽81場，打擊率為.250，累積13轟、55分打點。

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根據外媒報導，蒙西本人透露，自己預計將至少缺陣六周。

球隊也宣布，由26歲外野手魯伊斯（Esteury Ruiz）遞補升上大聯盟。魯伊斯在2023年效力運動家期間拿下盜壘王，今年4月透過交易加入道奇，是位以速度見長的選手。

▲ 蒙西（Max Muncy）因左膝骨頭挫傷，被放入傷兵名單 。（圖／達志影像／美聯社）