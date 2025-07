法官開轟苦追無用　藍鳥激情擊退洋基齊登美東龍頭

▲洋基賈吉(Aaron Judge)炸裂本季第31轟,一度助隊追平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

多倫多藍鳥與紐約洋基台灣時間3日上演一場激烈的美東火力大比拚,雙方你來我往、拳拳到肉,最終藍鳥11比9驚險勝出,不僅拿下3連勝,戰績也來到48勝38敗,正式與洋基並列分區首位,氣勢正旺。

這場比賽堪稱2025賽季最具戲劇性的對決之一,藍鳥首局把握洋基先發沃倫(Will Warren)控球不穩,狂轟猛炸灌進7分,比賽中段條紋軍團展開反攻,一分一分縮小差距,8局上半更是一度靠著賈吉(Aaron Judge)轟出全壘打將比數扳至9比9平。

TIE BALLGAME



The @Yankees come all the way back on Aaron Judge's HUGE BLAST pic.twitter.com/JCwrQA0iQx