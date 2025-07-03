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法官開轟苦追無用　藍鳥激情擊退洋基齊登美東龍頭

▲洋基賈吉（Aaron Judge）炸裂本季第31轟，一度助隊追平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基賈吉（Aaron Judge）炸裂本季第31轟，一度助隊追平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥與紐約洋基台灣時間3日上演一場激烈的美東火力大比拚，雙方你來我往、拳拳到肉，最終藍鳥11比9驚險勝出，不僅拿下3連勝，戰績也來到48勝38敗，正式與洋基並列分區首位，氣勢正旺。

這場比賽堪稱2025賽季最具戲劇性的對決之一，藍鳥首局把握洋基先發沃倫（Will Warren）控球不穩，狂轟猛炸灌進7分，比賽中段條紋軍團展開反攻，一分一分縮小差距，8局上半更是一度靠著賈吉（Aaron Judge）轟出全壘打將比數扳至9比9平。

然而關鍵時刻藍鳥還是更勝一籌，靠著洋基失誤以及暴投取分，其中史普林格（George Springer）從三壘奔回本壘奠定勝基，最終以2分之差、11比9艱辛守住勝利。

藍鳥主帥施奈德（John Schneider）賽後表示，球隊近來展現堅韌的鬥志：「我們延續昨天的大勝，今天先發搶下領先後，也吃了幾記回拳，他們（洋基）是支強隊，有火力，但我真的為我們的球員感到驕傲，他們就是這樣，一天一場、一局一局拼出來的。」

本場比賽的關鍵之一是伯格（Addison Barger）在首局轟出的3分砲，這發全壘打飛行距離達428英呎，重擊中外野球大牆；伯格賽後提及，自己系列賽開打前甚至未意識到即將迎戰洋基，「我覺得我一直都蠻穩的，嗯，我其實不知道我們要對洋基欸，現在我知道了。」

伯格的無心之語也反映出一種純粹的比賽心態，也讓總教練施耐德笑稱：「我想他只記得波士頓那天幾點要搭球隊巴士，對某些人來說，這種心態反而是一種優勢。」

本季回春的史普林格在前一戰上演單場雙響，攻下生涯新高的7分打點；而此役則換施奈德（Davis Schneider）挺身而出，首局在伯格開轟後補上一發2分砲，第7局再追加一支反方向全壘打。

「我們現在打得很好，感覺就像2023年末段在拚季後賽一樣，我們這支球隊的人都很好，從休息室的氛圍開始，每個人都是拼命三郎、都是好人，這種精神自然會延續到場上，」施耐德最後總結。

關鍵字： MLB多倫多藍鳥紐約洋基

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