新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

記者游郁香／綜合報導

新科NBA選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）今（3）日正式與達拉斯獨行俠簽下4年6270萬美元（約18億台幣）的新秀合約，他在簽約現場笑稱，這是自己第1份NBA合約，還有49份等著他。他下季的薪資1380萬美元，為隊內第6高薪。

今年以1.8%機率奇蹟抽中狀元籤，開心選進18歲世代天才弗拉格的獨行俠，今日宣布雙方完成簽約，弗拉格的新秀合約總值達6270萬美元，前兩年保障金額為2830萬美元，第3與第4年為球隊選項。

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弗拉格在2025-26賽季的預估薪資為1380萬美元，為隊內第6高薪，僅次於冠軍前輩戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）等人。

▲新科狀元弗拉格正式與獨行俠簽約。（圖／翻攝自X／Dallas Mavericks）

這次簽約對獨行俠而言具有歷史意義，弗拉格僅是隊史第2位選秀狀元，前一位為1981年的阿奎爾（Mark Aguirre）。簽約現場，弗拉格幽默表示，「50份NBA合約中的第1張！」隨後笑說，「這就是我的計畫！」他難掩興奮之情，不僅拍手歡呼，還與現場工作人員一一擊掌慶祝。



這位被譽為近年最頂尖美國本土新秀的18歲前鋒，將加入明星雲集的獨行俠陣容，取代去年被交易的唐西奇（Luka Doncic）成為球隊重建核心，他預計美國時間7月10日出戰夏季聯賽，首戰對手是湖人。

除了弗拉格，球團也剛與明星控衛羅素（D'Angelo Russell）簽下2年1300萬美元合約，作為厄文休養期間的主控替代人選。