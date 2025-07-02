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叔叔變隊友！王君佑獲悍將指名　王念好秒傳「我愛你」約好當室友

▲國體王君佑。（圖／記者楊舒帆攝）

▲國體王君佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將今年選秀第六輪指名國體外野手王君佑，他將與小一歲的「叔叔」王念好合體。選秀結果出來後，王念好立刻傳訊祝賀，兩人還聊到未來可能成為室友、一起睡覺的趣事。值得一提的是，選秀當天王君佑的奶奶打電話恭喜他，讓他忍不住在路邊爆哭。

王君佑選秀當晚與國體隊友聚餐並觀看轉播，不過他的手機網路較慢，因此是隊友先看到悍將在第六輪選中他，興奮大叫，讓他一度以為是在「開玩笑」，確認後也開心不已。

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不久後，奶奶來電，在電話那頭哭著對他說：「謝謝你這麼努力，沒有辜負我的照顧，還有以前辛苦幫你刷球褲。」王君佑感性回憶：「國小時要自己刷球褲，但我常刷不乾淨，奶奶都會幫我。」聽到奶奶的聲音，他當場淚崩，還引來路人關心的眼光。

談到對富邦悍將的印象，王君佑與王念好感情最好，雖然在輩分上王念好是「叔叔」，實際年齡差小一歲，王念好是他在泰源國中、北科附工的小一屆學弟，兩人生日的日期也很相近，只差4天（4月25日、29日）。王君佑透露選秀前「叔侄」對話，王念好問他「緊張嗎？」雖然彼此都希望同隊，卻也覺得機率不大。王念好擔心他先被別隊攔截，王君佑笑說：「我沒那麼搶手啦！」

最終兩人如願同隊，王念好秒傳轉播截圖並說：「來了！來了！我愛你。」隔天兩人通話，王君佑向他詢問球隊狀況，也約定未來要當室友。

王君佑的泰源國中恩師王國慶教練於今年病逝，他回憶過往曾受到嚴格指導，農曆年前師徒之間還有一次對話，王教練關心他是否會參加選秀。如今如願踏入職棒殿堂，他特別感謝王教練當年的栽培。

巧合的是，攤開悍將今年選秀名單，從第五輪的王偉軒、王君佑、第七輪的陽杰恩，到第九輪的高慶麟，全都出身北科附工（或前身桃園農工）。談到進職棒後的目標，王君佑表示：「希望保持健康，在二軍穩定發揮，早日升上一軍。」

關鍵字： 棒球富邦悍將選秀感人故事北科附工

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