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陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿27歲外野手陳晨威陷入熱戀話題，今（2）日被媒體爆料與中信兄弟啦啦隊女神級成員林尹樂（Julia）正在交往中，兩人被直擊在比賽後一同開車吃火鍋，經紀公司首度出面回應，「兩人正常交友，尊重不干涉球員私領域。」

在週刊報導之後，富邦悍將啦啦隊應援團團長Juicy也在Threads上發文，寫道：「富邦Juju七月班表出爐，不想說太多，我先下去哭。」看似不捨又帶著玩笑口吻的貼文吸引超過2.6萬人瀏覽。

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陳晨威隨後留言中幽默回應：「還為了你挑了ju字輩的？哈哈哈不哭喔富邦juju寶貝！」一語驚人，被球迷解讀為「隔空認愛」。

事實上，Juicy過去時常在社群上自稱是「陳晨威官方眷屬」，兩人雖然分屬不同隊伍，但私下互動熱絡、默契十足，常在公開平台上上演「放閃」戲碼。

▲陳晨威認愛啾啾。（圖／翻攝自IG）

▲陳晨威間接認愛。（圖／翻攝自IG）

收到陳晨威的回覆安慰之後，Juicy也在留言中大方表示，「祝福啦～～～～祝福啦～～～～我超過不只6歲喔！！！！最愛你。」

對於陳晨威被問及戀情傳聞，他的經紀公司則低調回應：「大家都是正常交友，公司尊重、不干涉。真的有，也是誠心祝福。謝謝大家這麼關心，最重要的是希望大家能多關注晨威在場上的表現，一起為他加油！」

關鍵字： 陳晨威Juicy樂天桃猿啦啦隊戀情

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