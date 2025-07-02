韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅宣布迎來斗山熊啦啦隊成員文慧真。文慧真自我介紹時表示：「我的綽號是Moonon。」她自曝興趣是打電動，「經常玩到凌晨」，也透露自己喜歡貓，是標準「貓派」，但無奈對貓咪過敏。

她分享，自己曾稍微學過中文，隨即大方用中文說出：「最喜歡大腸麵線！」至於MBTI性格，她表示是T型，屬於比較直率、敢言的一型。文慧真興奮表示：「很榮幸成為Uni Girls的一員，台南見！」

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▲統一獅宣布啦啦隊新成員文慧真。（圖／統一獅提供）

現年26歲的文慧真於2021年以「仁川新韓銀行S-Birds」啦啦隊員身份出道，2023年加入斗山熊，並活躍於韓國各大職業運動聯盟，包括K聯賽、WKBL、V聯賽與KBL等。值得一提的是，她的親弟弟正是《英雄聯盟》T1戰隊選手 Oner，不難想見她本身也熱愛電玩。

文慧真自豪的說，現在已經可以自己到小吃攤點大腸麵線了！期待來到台灣與球迷的每一次互動。雖然身處異地，心中還非常關注統一獅的戰況。日前透過線上直播了收看了統一獅封王戰的精彩內容，也私下透露自己最欣賞的球員是「四爺」陳傑憲。期待從下半季開始認真應援幫助球隊贏下每一場勝利！

文慧真表示：「今年球季初就開始計劃要來台灣發展，很開心可以加入統一獅UniGirls成為啦啦隊一員，這幾個月也透過網路影音先了解球隊的應援歌曲，希望自己能展現好的一面呈現給台灣球迷，雖然已經準備了2-3個月，但是還是非常緊張，祈禱著第一場比賽不要出現失誤。下週7.12就要在台南棒球場初次登場，心情充滿期待又帶點緊張感，希望自己能夠盡快融入這個新環境，也很期待跟大家見面。」

