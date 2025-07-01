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震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬禁區大將透納轉戰公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連3年止步季後賽首輪的公鹿，台灣時間1日晚間與替溜馬效力10年的禁區主將透納（Myles Turner）達成一紙4年1億700萬美元（約31.3億台幣）的合約，為此裁掉了遭逢阿基里斯腱撕裂的後場明星里拉德（Damian Lillard），未來5年仍需每年支付他超過2200萬美元的薪資。

自2015年以首輪第11順位進入NBA後，透納雖屢次陷入交易傳聞中，但他10年來都待在印第安納，本季他與一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）聯手率隊打進總冠軍賽，無奈哈利伯頓在搶七戰首節就重傷退場，最終溜馬不敵雷霆，錯過隊史首冠。

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▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲原本外界預估透納會回歸溜馬，最終他卻轉投公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

原本外界預估透納回歸溜馬的機率很高，但今日傳出他與東區另一支強權公鹿達成4年1億700萬美元的合約協議，合約中包含2028-29賽季的第4年球員選項，以及15%的完整交易保證金。

身為溜馬隊內效力最久的球員，透納曾多次表達希望留在印城，自球隊在搶七戰出局後，他的經紀團隊便積極推動續約談判。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，陣中一哥哈利伯頓遭逢阿基里斯腱重傷後，溜馬對進入豪華稅區的顧慮加深，最終讓公鹿有機可乘，成功網羅這位禁區大將。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德被公鹿釋出。（圖／達志影像／美聯社）

在自由市場開啟初期、各隊薪資空間有限的情況下，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）與CAA經紀公司籃球部門共同主管布朗（Austin Brown）聯手完成這筆鉅額交易，再次圍繞當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）進行積極重組。

溜馬放走禁區招牌，還讓他加盟東區勁敵公鹿的操作，令美國媒體感到吃驚。《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）就說，「4年1.07億美元的合約，給一位29歲、三分命中率達40%、且剛幫助球隊打進總決賽的中鋒，這是超划算的交易。印第安納竟沒選擇匹配這報價，實在太瘋狂了，即使考量到哈利伯頓目前受傷也是如此。」

為了簽下透納，公鹿決定裁掉全明星後衛里拉德，他正從阿基里斯腱傷勢中復原，並攤提他剩餘合約中的1億1300萬美元。公鹿未來5年仍需每年支付里拉德超過2200萬美元的薪資，這筆金額將在接下來5個賽季持續計入球隊的薪資空間。

根據資深記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，密爾瓦基招牌「字母哥」安戴托昆波對搭檔里拉德被裁感到不滿。儘管兩人僅合作短短兩季，未能磨合出理想的化學效應，但感情相當不錯。

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