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快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

▲▼雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大獲4年總值2.85億美元續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅26歲的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今年囊括年度MVP、西區冠軍賽MVP與總冠軍賽MVP，率隊贏得搬遷到奧克拉荷馬後首冠，他今（1）日獲得球團開出的4年總值2.85億美元（約83.4億台幣）的超級頂薪延長合約，年薪7130萬美元（約20.8億台幣）創下NBA史上新高。

「SGA」本季以場均32.7分登上得分王寶座，根據統計，他是NBA史上第2年輕達成MVP、FMVP與得分王「3冠王」成就的球員，僅次於傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

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SGA今年季後賽2度率雷霆從搶七戰脫穎而出，總決賽4勝3敗擊退「最強黑馬」溜馬，替奧克拉荷馬帶來等候多時的總冠軍，奧市市長霍特（David Holt）上周在冠軍遊行中宣布，將7月30日定為「SGA日」，以表彰他對城市與雷霆隊的卓越貢獻。

▲▼雷霆普雷斯提；霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆開出超級頂薪合約綁定一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆球團今日也開出「超級頂薪」合約綁定SGA，雙方達成一紙4年總值2.85億美元（約83.4億台幣）新約，確保他將留隊至2030-31賽季。值得一提的是，SGA年薪達7130萬美元（約20.8億台幣），創下NBA史上最高年薪紀錄。

SGA至今已與雷霆簽下兩份延長合約，自2019年加盟奧克拉荷馬以來，雙方建立起穩固的夥伴關係與信任。他因贏得年度MVP並帶領雷霆奪下今年的總冠軍，因此符合簽下超級頂薪合約的資格。他本可選擇再等一年以增加第5年合約，但最終決定現在就「鎖定」頂薪待遇，以確保長期保障。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大

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