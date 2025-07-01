湖人出局？「控球之神」保羅落腳處「快艇或太陽」2選1

▲控球之神保羅決心回洛杉磯打球，傳出將在快艇與太陽之間做出選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）生涯進入尾聲，在自由市場開啟前，傳出他決心重返洛杉磯，根據資深記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，這位12屆全明星老將目前已將落腳選項縮小至2支前東家：鳳凰城太陽與洛杉磯快艇。

保羅上季效力聖安東尼奧馬刺，全勤出賽82場，場均繳出8.8分、7.4助攻，儘管數據創生涯新低，仍展現老將價值。他與馬刺的一年約到期後，無意續留，NBA名記者史坦（Marc Stein）日前披露，他「下定決心」重返家人定居的洛杉磯，外界好奇是否能看到他與好友、湖人天王詹姆斯（LeBron James）當隊友。

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▲保羅上季效力馬刺，全勤出賽82場展現老將價值。（圖／達志影像／美聯社）

不過另一位資深記者海恩斯今（1）日更新報導，稱保羅將在兩個前東家快艇與太陽之間做出選擇。他2011至2017年效力快艇6季，2020年轉戰太陽，並在2021年率隊闖進NBA總冠軍賽，那也是他生涯最接近歐布萊恩金盃的一次，可惜最終不敵公鹿。

若重返快艇，保羅將再度聯手前火箭隊友哈登（James Harden），兩人過去曾有不合傳聞。快艇今夏最大補強需求為中鋒，他們也在自由市場開啟首日簽下資深長人羅培茲（Brook Lopez）。

▲保羅可能回到鳳凰城重聚布克。（圖／CFP）

太陽則正經歷重組，他們剛將2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）交易至火箭，選秀會又網羅馬盧亞奇（Khaman Maluach）、弗萊明（Rasheer Fleming）與布雷亞（Koby Brea）等小將，並從黃蜂換來中鋒威廉斯（Mark Williams）。若保羅重返鳳凰城，將與布克（Devin Booker）再次攜手衝擊季後賽。

保羅生涯效力過7支球隊，他的最終決定預料將在近日出爐，屆時也將影響太陽與快艇兩隊後場布局。