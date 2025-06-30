桃猿選秀有左投也有怪投　第二輪選去年「空氣」曝考量

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,樂天桃猿總教練古久保健二與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

樂天桃猿首輪選進西苑高中潛力左投鍾亦恩，副領隊沈鈺傑不諱言，他是可以培養成先發左投的人選。桃猿本次也選進「怪投」陳世展，期待他能向同類型的黃子鵬學習。

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桃猿依序選進鍾亦恩（投）、許賀捷（內）、陳世展（投）、李育朋（投）、王奕翔（投）、劉曜維（內）、李柏毓（投）、余新喆（捕）。

談到對鍾亦恩的評價，沈鈺傑表示：「他具備良好的協調性與身體柔軟度，我們認為他還有很大的發展空間，在玉山盃的關鍵賽事也展現實力，而且有機會朝先發方向培養。」王奕翔與鍾亦恩同樣來自西苑高中，並在玉山盃中獲選為大會MVP。

許賀捷去年雖放棄與樂天簽約，今年輪次提升至第二輪，沈鈺傑解釋：「他有自己的規劃，我們這一年並非就此放棄他。我們原本就很喜歡他，他在大學這一年，確實在比賽中有展現更進步的空間。」

低肩側投陳世展也被寄予厚望，有望向黃子鵬看齊。沈鈺傑補充：「他整體給人穩重的感覺，大賽表現也不錯。去年U18亞青投得很好。雖然球速不快，但下勾投手本就不以球速為主，他面對左右打者都能製造出局。他是一位穩定、專注，態度也很好的投手。」

「相信每一隊都有遺珠之憾。」沈鈺傑認為，今年其實不算選秀小年，「就像我之前說過的，股市好時機也可能遇到壞賣點，壞時機也有好的買點。各隊只要更專注於選材，仍能選出對球隊有幫助的戰力。」