朱盟追星成功！偶像王柏融成隊友　洪總感覺「兇兇的」

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,朱盟。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹在今年季中選秀握有第1順位，於第2輪選中東體強打朱盟。對於自己即將身披雄鷹戰袍，朱盟坦言希望自己能更進一步幫助到球隊，談到總教練洪一中時，朱盟則笑稱對洪總第一印象「有點兇兇的。」

今年18歲的朱盟從小在台東成長，三級棒球生涯皆於當地完成，高中階段則是東體的主力打者。他曾代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟U16世界青棒錦標賽，旅美經驗讓他眼界大開，也曾考慮赴海外發展，不過在高中畢業前夕最終選擇挑戰中華職棒選秀，順利被台鋼雄鷹相中，邁向職業舞台。

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雖然近期很少看台灣棒球比賽，但朱盟受訪時指出，自己試訓過後很喜歡台鋼整體環境，「球場不錯，整個休息室球員都在一起，滿團結的，向心力也非常足夠。」

談到隊內成員時，朱盟特別提及王柏融是自己國小偶像，很想跟他學習，至於總教練洪一中部份，朱盟則笑說：「那時測試時洪總都沒在講話，感覺兇兇的，有聽過他是蠻嚴格的。」

最後朱盟更透露，自己場上所有位置都守過，捕手也有，至於最有自信的守位，朱盟回應道：「現在當然還是游擊，這是我最有把握的守備位置。」