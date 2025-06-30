意外第二輪有朱盟！洪總滿意選秀結果　曝狀元韋宏亮關鍵決策點

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹總教練洪一中與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹在本次選秀中以狀元選進新北凱撒投手韋宏亮，最終共選進7位選手，各個位置皆有補強，總教練洪一中特別表示，意外能在第二輪仍選到朱盟，且剛好三位野手都是球隊最缺的右打者。

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談到狀元選擇韋宏亮的決策，洪一中表示：「球探評估他是盡快可以在一軍出賽的，但實際訓練狀況還需要再觀察，等簽約後進來再進一步了解。」他笑說，對韋宏亮印象深刻，「前幾天他來測試我有看到，之前第一次測試沒來，我們還特地打電話問他願不願意再來一次，他也欣然答應。主要是想確認他投球時身體有無不適，觀察下來一切正常。」

此前洪總多次受訪表示狀元難選，最終隊內是如何做出決策？他透露：「他來投完之後我們再開會討論，一開始大家還拿不定主意，有人主張選朱盟，但最後取得共識選投手。大家都覺得如果選了宏亮就選不到朱盟，結果第二輪竟然還能選到朱盟，真的很不錯。」

台鋼依序選進韋宏亮（投）、朱盟（內野）、邱立璿（投）、林建宏（投）、顏采丞（捕）、張豈豪（外野）與許承恩（投）。洪總總結：「我們補進一名外野手、一名內野手、一名捕手，三名野手都是右打，剛好補到我們缺的戰力。」

他最後說：「一開始是在韋宏亮與朱盟兩人之間抉擇，沒想到兩個最後都能選到。每支球隊選人的偏好不同，看起來大家都挑到想要的球員。至於效果如何？還是要靠時間來證明，現在也不敢說得太滿。」