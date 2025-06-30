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老虎王牌史庫柏爾7局飆13K僅被敲1安　隊友淡定：習慣了

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）今（30）日在主場再繳好投，面對雙城主投7局僅被敲1安、無失分，狂飆13次三振追平個人生涯單場最多，幫助球隊以3比0完封對手，締造老虎隊史首位「單場13K且只被打1安」的投手紀錄。

這場比賽是康美利加球場（Comerica Park）睽違8年的周日夜賽，場內球迷爆滿，開賽後史庫柏爾狀態火燙，前9名打者就有8人遭到三振，僅1個飛球出局，讓場上右外野手卡本特（Kerry Carpenter）直呼，「看了一下計分板，就覺得場上好像完全沒什麼動靜，但其實我們已經習慣了，他總是這麼優秀，不過今晚他真的特別猛。」

史庫柏爾甚至一度拉出連7次三振的火燙表現，差點挑戰隊史由亞歷山大（Tyler Alexander）與費斯特（Doug Fister）所共同保持的連9次三振紀錄。

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▲▼老虎史庫柏爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲史庫柏爾一度「完全比賽」。（圖／達志影像／美聯社）

4局上被巴克斯頓（Byron Buxton）擊出左外野方向深遠飛球時，左外野手葛林（Riley Greene）一度以為要飛越全壘打牆，結果球比預期短了30呎，他笑著說，「我都已經準備要飛上去支援了。」

直到5局上，史庫柏爾才在1出局時被法蘭斯（Ty France）擊出右外野安打，中斷「完全比賽」機會。但他隨後再送出連兩K，全場用109球完成7局僅被敲1安、送出13K、無任何失分，最後一球還是以99.7英里（約160.5公里）的全場最快球速，凍結打者畫下句點。

賽後老虎總教練辛區（A.J. Hinch）與史庫柏爾在休息區擁抱，他讚嘆說，「全聯盟都期待他完美無缺，今晚看到他把比賽帶到如此完美的局面，幾乎不給對方任何打擊機會，真是太精彩了。」

史庫柏爾自開季前2場吞敗後，目前拉出10勝0敗、防禦率1.74的可怕表現，是繼2011年韋蘭德（Justin Verlander）、2013年薛茲爾（Max Scherzer）後，最近40年內第3位在6月繳出5勝0敗的老虎投手。

關鍵字： MLB老虎史庫柏爾

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