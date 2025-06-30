NBA再陷賭博風暴！活塞射手遭聯邦調查　12億續約喊卡

▲活塞射手畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判火速喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

底特律活塞射手畢斯利（Malik Beasley）驚傳捲入賭博風暴，美國聯邦檢察官辦公室正在調查，他是否涉入NBA賽事及球員數據投注（Player Prop Bets）有關的賭博行為。此事曝光後，活塞與他原先洽談中的3年4200萬美元（約12.2億台幣）續約合約已無限期擱置。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）30日凌晨的報導，27歲的畢斯利目前雖未被正式起訴，但美國司法部已介入調查。他的律師哈尼（Steve Haney）強調，「調查不代表起訴，他與其他人一樣享有無罪推定原則。」

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畢斯利剛結束一個高效賽季，他在2024-25賽季繳出場均16.3分、2.6籃板、1.7助攻，三分命中率達41.6%，是聯盟最具威脅的射手之一。活塞原本視他為重建核心之一，如今他的未來陷入不確定。

▲畢斯利上季三分命中率41.6%，是活塞外線最強武器之一。（圖／達志影像／美聯社）

原本畢斯利正與球團洽談一份為期3年、總值4200萬美元的延長合約。然而消息來源透露，在聯邦與NBA內部調查結果未明朗前，相關談判已無限期暫停。若被查證涉入賭博行為，畢斯利恐將面臨禁賽、遭開除，甚至遭遇法律制裁。

這起風波也讓NBA繃緊神經，因不久前暴龍前鋒波特（Jontay Porter）才因涉嫌操控表現、洩漏內線訊息並親自下注，遭NBA重罰「終身禁賽」。該事件已令聯盟全面緊盯賭博風險，強調對球員涉賭「零容忍」。