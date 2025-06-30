運動雲

>

NBA再陷賭博風暴！活塞射手遭聯邦調查　12億續約喊卡

▲畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判火速喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞射手畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判火速喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

底特律活塞射手畢斯利（Malik Beasley）驚傳捲入賭博風暴，美國聯邦檢察官辦公室正在調查，他是否涉入NBA賽事及球員數據投注（Player Prop Bets）有關的賭博行為。此事曝光後，活塞與他原先洽談中的3年4200萬美元（約12.2億台幣）續約合約已無限期擱置。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）30日凌晨的報導，27歲的畢斯利目前雖未被正式起訴，但美國司法部已介入調查。他的律師哈尼（Steve Haney）強調，「調查不代表起訴，他與其他人一樣享有無罪推定原則。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢斯利剛結束一個高效賽季，他在2024-25賽季繳出場均16.3分、2.6籃板、1.7助攻，三分命中率達41.6%，是聯盟最具威脅的射手之一。活塞原本視他為重建核心之一，如今他的未來陷入不確定。

▲畢斯利涉賭遭聯邦調查，續約談判火速喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢斯利上季三分命中率41.6%，是活塞外線最強武器之一。（圖／達志影像／美聯社）

原本畢斯利正與球團洽談一份為期3年、總值4200萬美元的延長合約。然而消息來源透露，在聯邦與NBA內部調查結果未明朗前，相關談判已無限期暫停。若被查證涉入賭博行為，畢斯利恐將面臨禁賽、遭開除，甚至遭遇法律制裁。

這起風波也讓NBA繃緊神經，因不久前暴龍前鋒波特（Jontay Porter）才因涉嫌操控表現、洩漏內線訊息並親自下注，遭NBA重罰「終身禁賽」。該事件已令聯盟全面緊盯賭博風險，強調對球員涉賭「零容忍」。

關鍵字： 籃球NBA底特律活塞Malik Beasley

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

快訊／詹皇正式執行15.2億選項留湖人　迎接第23個NBA賽季

快訊／詹皇正式執行15.2億選項留湖人　迎接第23個NBA賽季

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

感謝統一獅給機會　髙塩將樹不在意加薪

感謝統一獅給機會　髙塩將樹不在意加薪

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

國王喊話全力續留林書豪　毛加恩：這個月就會開始談

NBA再陷賭博風暴！活塞射手遭聯邦調查　12億續約喊卡

NBA再陷賭博風暴！活塞射手遭聯邦調查　12億續約喊卡

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

快訊／跟弟弟連兩年奪冠　林書豪：比拿NBA總冠軍還好玩

陳傑憲沒去開球留隊奪冠　直呼「不覺得這是安排好嗎？」

陳傑憲沒去開球留隊奪冠　直呼「不覺得這是安排好嗎？」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

熱門新聞

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

快訊／詹皇正式執行15.2億選項留湖人　迎接第23個NBA賽季

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

感謝統一獅給機會　髙塩將樹不在意加薪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅封王　7-11優惠出爐

2詹皇正式執行15.2億選項留湖人

336歲歐洲傳奇射手宣布退休

4林書豪奪FMVP　國王冠軍獎金5000萬元

5鷹5成勝率！吳念庭：像打封王戰

最新新聞

1NBA再陷賭博風暴！活塞射手遭聯邦調查

236歲歐洲傳奇射手宣布退休

3詹皇正式執行15.2億選項留湖人

4國王喊話　將全力續留林書豪

5林書豪：跟弟弟奪冠比拿NBA冠軍好玩

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366