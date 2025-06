36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

▲波格丹諾維奇發表告別信,正式結束20年職籃生涯。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

現年36歲的克羅埃西亞前鋒波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic),台灣時間29日正式宣布高掛球鞋,這位當代最出色的歐洲射手之一,在Instagram發表動人告別文,結束橫跨歐洲與NBA的20年職籃旅程,他在NBA征戰10年,生涯三分命中率逼近4成。

“I didn’t reach the end. I’ve reached the other side of the beginning.”



Bojan Bogdanovic has announced his retirement from basketball after 10 years in the NBA ????



(via 44bojan/IG) pic.twitter.com/Zmbo2iJkaJ