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36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

▲▼36歲資深射手波格丹諾維奇宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲波格丹諾維奇發表告別信，正式結束20年職籃生涯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

現年36歲的克羅埃西亞前鋒波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），台灣時間29日正式宣布高掛球鞋，這位當代最出色的歐洲射手之一，在Instagram發表動人告別文，結束橫跨歐洲與NBA的20年職籃旅程，他在NBA征戰10年，生涯三分命中率逼近4成。

波格丹諾維奇因足部傷勢長期未癒，歷經14個月療養與兩次手術，最終在今日選擇退役。他寫道，「有時候，人生不是你選擇時機，而是時機選擇你。」他感性表示，籃球對他來說不只是運動，更是生命的一部分。

波格丹諾維奇在2011年NBA選秀會第31順位中選，但他直到2014-15賽季才展開NBA生涯，先後效力籃網、巫師、溜馬、爵士、活塞與尼克6支球隊，共出賽719場，繳出場均15.6分、3.6籃板、1.7助攻，生涯三分命中率高達39.4%，2022–23賽季他在活塞創下生涯新高的21.6分。

▲▼36歲資深射手波格丹諾維奇宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

波格丹諾維奇的籃球生涯起步於家鄉莫斯塔，曾待過皇馬、穆爾西亞、希波納與費內巴切等歐洲勁旅，奪下土耳其聯賽冠軍，並闖進歐冠4強；國際賽方面則是克國不動主力，自青少年時期一路為國征戰，他稱這是自己生涯中最崇高的榮耀。

「我不是走到了終點，而是來到另一個開始的彼岸。」波格丹諾維奇感謝教練、隊友、球迷，並特別向家人致謝，「你們是我在高峰與谷底中的支柱。」

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Bojan Bogdanovic

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