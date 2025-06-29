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綠衫軍懷特、布朗都是非賣品！　副總裁否認有商討交易

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗跟懷特是塞爾提克非賣品。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克在休賽季積極調整薪資結構，先是將哈樂戴（Jrue Holiday）交易到拓荒者換回西蒙斯（Anfernee Simons）與選秀權，又將波辛基斯（Kristaps Porzingis）送至老鷹，確保團隊薪資落在第2奢侈稅門檻以下，不過，綠軍的操作可能尚未告一段落，據傳多支球隊對於挖角布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）都很有興趣，但副總裁塞倫（Mike Zarren）近日受訪明確表示，目前根本沒有打算交易2人。

「那2位都是非常非常出色的NBA球員，我們壓根沒有討論過要交易他們。」塞倫說道，「我不清楚那些報導從哪裡來，但他們是我們球隊的核心，我們很幸運擁有他們。」

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▲▼塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲懷特近年崛起，成為綠軍重要輪替。（圖／達志影像／美聯社）

然而，根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，塞爾提克曾告訴1支詢問的球隊，如果要交易懷特，開價將類似籃網將布里奇斯（Mikal Bridges）送往尼克換回的超大包裹。當時籃網獲得4枚無保護首輪籤、2028年選秀互換權，以及2025年首輪與次輪籤，換句話說，若有球隊想搶下懷特，勢必要付出極為高昂的代價。

▲▼尼克布里奇斯絕殺三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克當初用昂貴資產交易回布里奇斯。（圖／達志影像／美聯社）

考量灰熊日前將班恩（Desmond Bane）送到魔術，換回同樣包含4枚首輪籤與未來選秀互換的重磅條件，塞爾提克對懷特的估值並不令人意外，但這樣的報價勢必會讓許多球隊打退堂鼓。

儘管塞倫對外強調並未尋求交易懷特或布朗，但並不代表其他球隊會因此停止來電詢價，懷特或布朗對任何想衝擊冠軍的隊伍來說，都依舊是極具吸引力的目標。

關鍵字： NBA塞爾提克布朗懷特

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