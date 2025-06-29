尼克總教練遴選進入第2輪　詹金斯、灰狼名助教都在名單內

▲詹金斯有望成為尼克新主帥。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克持續進行總教練人選的面試，根據《KnicksFanTV》報導，詹金斯（Taylor Jenkins）、布朗（Mike Brown）已確定進入第2輪面試，灰狼助理教練諾瑞（Micah Nori）同樣仍在考慮名單之中。

詹金斯曾擔任灰熊總教練6個賽季，累積250勝214敗，執教期間雖符合尼克對於年輕球隊管理、戰術執行等多項需求，不過僅在2022年率隊闖進季後賽次輪，最終在6場比賽中不敵勇士，今年例行賽尾聲與球隊分道揚鑣。

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▲布朗進入尼克主帥面試次輪。（圖／達志影像／美聯社）

布朗則擁有更豐富的執教資歷，生涯執教騎士、湖人及國王，共計11季取得454勝304敗，曾帶領不同類型陣容多次挺進季後賽。2022-23賽季時協助國王打破長年季後賽荒，卻在隔年突然遭解雇，震驚球界，多位名帥如馬龍（Michael Malone）、柯爾（Steve Kerr）、魯伊（Tyronn Lue）、卡萊爾（Rick Carlisle）等人都替布朗聲援表達不滿，但布朗也從那時待業至今。

▲諾瑞（右）也被列入尼克新教頭可能人選。（圖／達志影像／美聯社）

此外，51歲的諾瑞目前擔任灰狼助理教練，他自2009年展開NBA執教生涯，被譽為「NBA助理教練界的Ted Lasso」，以機智應對中場訪談聞名，他最早於1990年代在家族友人卡特（Butch Carter）協助下進入NBA，期間也曾在大學階段執教棒球，之後重返籃壇。

日前有消息指出，尼克當前尋求的是能帶領球隊再往上突破的主帥，目標直指進入NBA總冠軍賽甚至奪冠，至於詹金斯、布朗或諾瑞是否能滿足此期待，球隊還需進一步評估。