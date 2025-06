幾乎完美！紅雀葛雷達成「Maddux」完封　9局89球僅被敲1安

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀王牌右投葛雷(Sonny Gray)今(28)日在客場對守護者上演精彩完封秀,僅用89球就完成9局1安打無保送、送出本季最多的11次三振,以近乎完美的內容締造「麥達克斯(Maddux)」,幫助紅雀以5比0完封對手,收下系列賽首勝。

所謂「Maddux」是指投手在不到100球的情況下投出完封勝,此役葛雷不僅將用球數壓到90球以下,更在比賽中以高效率徹底壓制守護者打線,全場僅在5局被瓊斯(Nolan Jones)擊出唯一安打,此外未讓任何打者上壘,也未送出任何保送。

Ahead in the count 1-2, #STLCards RHP Sonny Gray went to the sweeper to try and put away #Guardians RF Nolan Jones. However, Jones drilled the pitch into RF for Cleveland's first hit of the night.



Gray was perfect for 4 2/3 innings. He retired the first 14 Cleveland hitters. pic.twitter.com/0hMWvw7mYw