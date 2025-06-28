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幾乎完美！紅雀葛雷達成「Maddux」完封　9局89球僅被敲1安

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀王牌右投葛雷（Sonny Gray）今（28）日在客場對守護者上演精彩完封秀，僅用89球就完成9局1安打無保送、送出本季最多的11次三振，以近乎完美的內容締造「麥達克斯（Maddux）」，幫助紅雀以5比0完封對手，收下系列賽首勝。

所謂「Maddux」是指投手在不到100球的情況下投出完封勝，此役葛雷不僅將用球數壓到90球以下，更在比賽中以高效率徹底壓制守護者打線，全場僅在5局被瓊斯（Nolan Jones）擊出唯一安打，此外未讓任何打者上壘，也未送出任何保送。

格雷與守護者總教練沃格特（Stephen Vogt）有著深厚淵源，兩人過去曾是投捕搭檔，還一起參加過大聯盟明星賽，甚至家人間都有往來。葛雷在比賽首局熱身後特地望向沃格特所在的休息區，2人短暫對視並互相點頭致意，葛雷說，「我非常尊敬沃格特，所以投球前就輕輕點了頭。」

回憶過往，葛雷也提到10年前在克里夫蘭與沃格特搭檔完成完封勝的畫面，「那是前半季的最後1場比賽，沃格特還在那場比賽擊出全壘打，賽後我們一起開車去辛辛那提參加明星賽。」

這場比賽葛雷不僅難打，甚至效率也誇張地驚人，有3個半局他的用球數不到10球就解決對手，最長的1局也僅投12球，全場只出現2次投到3壞球。最終僅花2小時11分鐘就完封守護者，寫下個人本季第3場、也是生涯第20場單場雙位數三振紀錄。

三壘金手套名將亞瑞納多（Nolan Arenado）賽後盛讚葛雷，「這是我生涯中看過最棒的投球，我幾乎是跑到守備位置就馬上又跑回休息室，他今天就是完全掌控了所有情況，這就是投球藝術的極致。」

沃格特也毫不吝惜給予老戰友最高評價，「他把6種球路都投到想要的位置，壓在上下左右角落，這場比賽的指揮與球種組合完全無懈可擊，簡直難以置信。」他更表示，自己上次看見這麼支配的葛雷，就是2015年在克里夫蘭搭檔時，那場比賽葛雷投出2安打完封。

根據統計，90球以下達成Maddux，是自2021年紅雀王牌韋恩萊特（Adam Wainwright）後，睽違4年再度出現，而葛雷在這場Maddux中送出的11次三振，更是史上在90球以下完封中最多的1次，寫下大聯盟新頁。

關鍵字： MLB葛雷紅雀

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