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杜克雙狀元同框！弗拉格見到厄文超驚喜　最快明年初同場拚戰

記者游郁香／綜合報導

獨行俠新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）與達拉斯當家控衛厄文（Kyrie Irving）在選秀後首度同框，兩人在WNBA飛翼主場包廂中熱情寒暄，畫面曝光引爆球迷期待。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，正從左膝前十字韌傷勢中復原的厄文，有望在明年初回歸。

▲▼新科NBA狀元弗拉格到飛翼主場觀戰，與杜克前輩厄文同框互動。（圖／翻攝自X／Dallas Mavericks）

▲新科NBA狀元弗拉格到飛翼主場觀戰，與杜克前輩厄文同框互動。（圖／翻攝自X／Dallas Mavericks）

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18歲天才狀元弗拉格今（28）日現身美國航空中心觀看WNBA飛翼對狂熱之戰，這座球館正是他未來的主場。獨行俠主控厄文也現身，與杜克學弟弗拉格相見歡，現年33歲的厄文是2011年的狀元，如今兩人合體成為達拉斯奪冠藍圖的一部分。

獨行俠官方釋出兩人互動片段，弗拉格主動向學長厄文致意，「很高興見到你。」互動相當熱絡，場邊也有球迷拍下包廂中的珍貴畫面。厄文本周剛與達拉斯完成3年1億1900萬美元的續約，隔天球隊就用狀元籤選進弗拉格。

外界高度期待這對「夢幻搭檔」同場出賽的那一天。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞的消息，正從左膝前十字韌傷勢中復原中的厄文，有望在明年全明星賽前歸隊，「獨行俠並不打算催促他提前復出，但厄文個人希望能在1月到2月之間回歸，這是他目前的目標時程。」

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Cooper FlaggKyrie Irving

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