運動雲

>

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

▲大谷翔平此役夯出賽季第28轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

道奇隊日籍球星大谷翔平28日（台灣時間）在對堪薩斯市皇家隊的比賽擔任第一棒指定打擊，首打席就擊出本季第29轟，也是連續兩場開轟。近期5戰4轟的火燙表現，震撼敵地觀眾，只差1轟就能完成連續五個球季至少30轟的壯舉。

這支全壘打是大谷本季第8支首打席全壘打，擊球初速110.4英里（約177.67公里），飛行距離429英尺（約130.76公尺），打擊角度35度，轟出皇家主場右外野，直接命中外野後方的噴泉，場面十分震撼。

本場比賽前，大谷本季累積打擊率.291、28轟、52打點、11次盜壘，OPS達1.025。這一轟讓他推估全季可望締造56轟新高，挑戰生涯最多的54轟紀錄。

在全壘打排行榜方面，大谷以29轟領先國聯第二名響尾蛇隊的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）4轟，穩居國聯全壘打王寶座；在大聯盟整體則排名第2，僅次於水手隊的卡爾・羅利（Cal Raleigh），超越原先並列的洋基強打賈吉（Aaron Judge）。

大谷的「6月強打」模式持續發威，也為道奇爭取季後賽席位注入強大火力。

關鍵字： 大谷翔平火熱表現全壘打挑戰新高球星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

熱門新聞

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到

2拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

3鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場

最新新聞

1杜克雙狀元同框！弗拉格見厄文超驚喜

2超人力霸王主題日「攻蛋」售票資訊

3道奇2人組同時低潮　羅伯斯點出問題

4大谷翔平開轟雙安建功！道奇僅4安打豪取5連勝

5灰狼砸36.3億大約綁定長人里德

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366