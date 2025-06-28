大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

道奇隊日籍球星大谷翔平28日（台灣時間）在對堪薩斯市皇家隊的比賽擔任第一棒指定打擊，首打席就擊出本季第29轟，也是連續兩場開轟。近期5戰4轟的火燙表現，震撼敵地觀眾，只差1轟就能完成連續五個球季至少30轟的壯舉。

Shohei Ohtani crushes home run No. 29!



His 8th leadoff homer of the season pic.twitter.com/f8bE6bCEj7 [廣告]請繼續往下閱讀... June 28, 2025

這支全壘打是大谷本季第8支首打席全壘打，擊球初速110.4英里（約177.67公里），飛行距離429英尺（約130.76公尺），打擊角度35度，轟出皇家主場右外野，直接命中外野後方的噴泉，場面十分震撼。

本場比賽前，大谷本季累積打擊率.291、28轟、52打點、11次盜壘，OPS達1.025。這一轟讓他推估全季可望締造56轟新高，挑戰生涯最多的54轟紀錄。

在全壘打排行榜方面，大谷以29轟領先國聯第二名響尾蛇隊的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）4轟，穩居國聯全壘打王寶座；在大聯盟整體則排名第2，僅次於水手隊的卡爾・羅利（Cal Raleigh），超越原先並列的洋基強打賈吉（Aaron Judge）。

大谷的「6月強打」模式持續發威，也為道奇爭取季後賽席位注入強大火力。