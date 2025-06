大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/台北報導

道奇隊日籍球星大谷翔平28日(台灣時間)在對堪薩斯市皇家隊的比賽擔任第一棒指定打擊,首打席就擊出本季第29轟,也是連續兩場開轟。近期5戰4轟的火燙表現,震撼敵地觀眾,只差1轟就能完成連續五個球季至少30轟的壯舉。

Shohei Ohtani crushes home run No. 29!



His 8th leadoff homer of the season pic.twitter.com/f8bE6bCEj7