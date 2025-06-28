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謝淑薇闖WTA伊斯特本網賽女雙冠軍戰　拚本季首冠

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣網球名將謝淑薇與19歲的澳洲新秀喬因特（Maya Joint）在英國舉行的WTA伊斯特本公開賽女雙4強賽中，以7比5、6比2直落二擊敗墨西哥組合奧爾摩斯（Giuliana Olmos）與薩哈蘇瓦（Renata Zarazua），順利晉級冠軍戰。謝淑薇將全力衝刺本季首冠。

伊斯特本公開賽屬於WTA 250等級賽事，作為溫布頓網球錦標賽前的重要暖身賽，吸引眾多選手參賽。本週，謝淑薇首次與澳洲新星喬因特搭檔，展現默契，並一路過關斬將。她們在先前比賽中因對手受傷退賽，直接晉級至女雙4強。

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今天的比賽中，謝淑薇與喬因特面對墨西哥組合展現強勢表現。首盤中，「台澳聯軍」率先突破，取得領先，但中段遭對手扳平，並錯失兩次盤末點。不過，她們在關鍵第12局穩住陣腳，再度破發，以7比5拿下首盤。

次盤，謝淑薇與喬因特延續氣勢，成功守住每個發球局，並兩度破發對手，最終以6比2輕鬆結束比賽。她們將在冠軍戰迎戰捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）與哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）的組合，力拚冠軍榮耀。

關鍵字： 謝淑薇

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