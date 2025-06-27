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「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

▲▼ 鄭凱文、陳柏豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭凱文、陳柏豪 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟今天作客樂天桃猿，桃猿投手陳柏豪賽前又到前東家兄弟休息區串門子，與昔日老大哥鄭凱文閒話家常。

「還好嗎？」陳柏豪一開口就關心對方，鄭凱文笑答，「你好，我就好。」沒想到陳柏豪苦笑接話，「我不好啊哈哈哈！」老大哥馬上鼓勵他，「有什麼不好的，齁，不會啦！」

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兩隊只要交手，陳柏豪總是會趁賽前有空找鄭凱文聊天舒壓，他笑說，有時候不一定要特別聯絡，這樣見見「老大」講講話，也能解憂。

鄭凱文表示，有些事講了可能也無法完全理解，「還是得上場去體會，親身經歷後，試著解決問題，再來發問會更有感。」

兩人從兄弟時期結緣至今，情誼未減。為何總是稱呼鄭凱文為「老大」，陳柏豪笑說，「一開始感覺他很兇啊，後來熟了變好相處，我現在敢跟他開玩笑，當然，他還是我老大！」

中職生涯邁入第12年，鄭凱文也坦言，自己近年心境轉變不少，「以前上場、勝負欲相當強烈，得失心反而變得更重，後來想想，最重要是專注在把自己做好，不要太過執著輸贏，結果讓它順其自然。」

鄭凱文感受到陳柏豪最近有不小壓力，先是虧他，「看你在那邊發文黑黑的一片！」對於近期調離終結者，陳柏豪直言，壓力確實稍微減輕一下，但不管哪一個位置，心態都不能鬆懈。

他強調，「每個位置都有它的難處，不管怎樣都要謹慎面對，還是要全力以赴。」

關鍵字： 友情中職陳柏豪鄭凱文互相關心中信兄弟樂天桃猿

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