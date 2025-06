湖人總管預告今夏將積極補強　「翻遍每一塊石頭、發揮到極致」

▲湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)今日表示,球隊在休賽季補強會「超級積極」。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今年季後賽遭遇「一輪遊」後,洛杉磯湖人隊此刻迎來關鍵休賽季,總裁佩林卡(Rob Pelinka)台灣時間27日受訪時坦言,球隊面臨補強壓力,誓言將在自由球員市場與交易市場「非常積極」操作,尤其中鋒位置為當務之急。

佩林卡在《Spectrum SportsNet》節目中強調,隨著選秀落幕,團隊已進入自由市場作業模式,補強中鋒將是首波行動焦點。「選秀會結束後,我們會在內部展開密集會議,為自由市場做足準備,就像我在球季結束時說過的,我們很清楚自己需要補強的其中一個部分是中鋒位置,而這將會是我們進入自由市場時的核心工作之一。」佩林卡說道。

「這時間非常接近了,我們準備好投入努力,確保陣容的每一項需求都被妥善處理,讓總教練擁有打造優秀球隊所需的工具。」佩林卡繼續說道。

外界普遍預期湖人將擁有中產特例,預算雖受限,但傳出與卡佩拉(Clint Capela)、羅培茲(Brook Lopez)等中鋒有所聯繫,不過若要尋求長期解方,交易市場可能更具操作彈性。

今年的NBA休賽季已經熱鬧開場,包括杜蘭特(Kevin Durant)、哈勒戴(Jrue Holiday)、波辛吉斯(Kristaps Porzingis)、貝恩(Desmond Bane)、西蒙斯(Anfernee Simons)、格林(Jalen Green)、布魯克斯(Dillon Brooks)與波普(Kentavious Caldwell-Pope)等球員皆已被交易。

針對球隊可用資源有限、需在薪資限制下補強主力位置,佩林卡表示,將全面嘗試交易可能性,「我們會非常積極,我們會翻遍每一塊石頭,不管現行的勞資協議允許我們使用什麼資源,我們都會發揮到極致。」

「我們必須這麼做,我們陣中有幾位球員擁有球員選項,幾天內就會知道他們的決定,屆時我們也能更清楚手中擁有哪些工具來補強陣容,隨著選秀今晚落幕,我們已經開始著手這些工作,選秀的焦點現在將轉向自由市場,而我們不會休息,直到一切到位為止。」佩林卡如此說道。