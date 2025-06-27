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湖人總管預告今夏將積極補強　「翻遍每一塊石頭、發揮到極致」

▲湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今日表示，球隊在休賽季補強會「超級積極」。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今日表示，球隊在休賽季補強會「超級積極」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今年季後賽遭遇「一輪遊」後，洛杉磯湖人隊此刻迎來關鍵休賽季，總裁佩林卡（Rob Pelinka）台灣時間27日受訪時坦言，球隊面臨補強壓力，誓言將在自由球員市場與交易市場「非常積極」操作，尤其中鋒位置為當務之急。

佩林卡在《Spectrum SportsNet》節目中強調，隨著選秀落幕，團隊已進入自由市場作業模式，補強中鋒將是首波行動焦點。「選秀會結束後，我們會在內部展開密集會議，為自由市場做足準備，就像我在球季結束時說過的，我們很清楚自己需要補強的其中一個部分是中鋒位置，而這將會是我們進入自由市場時的核心工作之一。」佩林卡說道。

「這時間非常接近了，我們準備好投入努力，確保陣容的每一項需求都被妥善處理，讓總教練擁有打造優秀球隊所需的工具。」佩林卡繼續說道。

外界普遍預期湖人將擁有中產特例，預算雖受限，但傳出與卡佩拉（Clint Capela）、羅培茲（Brook Lopez）等中鋒有所聯繫，不過若要尋求長期解方，交易市場可能更具操作彈性。

今年的NBA休賽季已經熱鬧開場，包括杜蘭特（Kevin Durant）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、貝恩（Desmond Bane）、西蒙斯（Anfernee Simons）、格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）與波普（Kentavious Caldwell-Pope）等球員皆已被交易。

針對球隊可用資源有限、需在薪資限制下補強主力位置，佩林卡表示，將全面嘗試交易可能性，「我們會非常積極，我們會翻遍每一塊石頭，不管現行的勞資協議允許我們使用什麼資源，我們都會發揮到極致。」

「我們必須這麼做，我們陣中有幾位球員擁有球員選項，幾天內就會知道他們的決定，屆時我們也能更清楚手中擁有哪些工具來補強陣容，隨著選秀今晚落幕，我們已經開始著手這些工作，選秀的焦點現在將轉向自由市場，而我們不會休息，直到一切到位為止。」佩林卡如此說道。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人

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