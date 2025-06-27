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「鄉村Kobe」里夫斯拒湖人4年26億續約　明夏跳出合約爭頂薪

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯拒絕4年8920萬美元續約，將在明年夏天跳脫合約成為自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）並未尋求離隊，但他明確展現對「身價」的追求。根據《The Athletic》記者沃克（Dan Woike）的報導，里夫斯已正式拒絕湖人開出的4年8920萬美元（約26億台幣）的續約報價，預計明年夏天跳脫合約、投入自由市場，爭取突破億美元的頂薪合約。

里夫斯下個賽季薪資僅1390萬美元，甚至比聯盟的「中產特例」還少，這是他2023年簽下的4年5400萬美元合約中的第3年。這紙合約對湖人極為「友善」，當時里夫斯為了回報洛城的知遇之恩，才願意簽下這份低薪合約。

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如今身為爭冠陣容的第3號得分點，里夫斯上季場均能砍20.2分，三分命中率達37.7%，具備穩定外線與持球進攻能力，下一份合約估計將落在4年1.2億美元（約34.8億台幣）甚至更高水準。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人已交易來唐西奇，里夫斯未來定位與合約成為焦點。（圖／達志影像／美聯社）

未來一年，里夫斯勢必將成為交易傳聞的常客，畢竟湖人如今已有唐西奇（Luka Doncic），外界質疑球隊是否願意再為一名防守端「負貢獻」的球員砸下重金。

各隊預計會頻頻致電詢問湖人是否願意放人。不過，記者沃克強調，湖人與里夫斯「似乎仍致力於延續合作關係」。他也提到，里夫斯在阿肯色州舉辦的青少年訓練營上曾表示，他希望整個職業生涯都待在湖人。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Austin Reaves

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