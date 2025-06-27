台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

▲葛藍喬安娜。（圖／金恩盃提供）

記者葉國吏／綜合報導

台灣「網球一姐」葛藍喬安娜今天在溫布頓網球錦標賽女單資格賽最終輪，歷經激戰後以6比7（5比7）、5比7不敵塞爾維亞好手斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic），遺憾未能晉級會內賽。

即將滿24歲的葛藍喬安娜，目前世界排名第144名，曾在上月成功闖入法國網球公開賽女單會內賽。本週，她帶著這股氣勢挑戰溫網資格賽，先後擊敗兩名對手，挺進最終輪。只可惜在關鍵一役中，她未能跨過世界排名第114名的斯托亞諾維奇，無緣拿下會內賽門票。

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在今天的對決中，首盤雙方展開激烈拉鋸，葛藍喬安娜與對手多次互破發球局，形成膠著局面。比賽進入搶七後，葛藍喬安娜開局遭遇困難，兩個發球局接連失守，雖曾一度奪回領先，但最終仍以6比7（5比7）讓出首盤。

次盤開始，葛藍喬安娜再度失守發球局，但她迅速回敬兩次破發，並在自己的發球局逼出盤末點。然而關鍵時刻，斯托亞諾維奇成功化解危機，逆轉局勢。葛藍喬安娜未能延續氣勢，最終以5比7再吞敗，與溫網會內賽擦肩而過。

這場比賽的結果雖令人惋惜，但葛藍喬安娜在國際賽場上的表現仍展現出她的競爭力，期待她在未來的賽季中再創佳績。