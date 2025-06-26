WBC美國隊陣容更猛了！皇家明星游擊手小惠特確定參戰

▲皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr. ）正式宣布，將再度代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽（WBC），繼2023年後再次穿上國家隊戰袍，與賈吉（Aaron Judge）及史金恩茲（Paul Skenes）一同加入星光陣容，挑戰重返榮耀。

小惠特曾在2023年經典賽入選美國隊，當時僅22歲，是隊中最年輕球員。他以板凳球員身分出賽，在決賽對日本一戰代跑上場，最終在雙殺打中於二壘遭封殺，無緣建功。該屆美國隊最終敗給日本，無緣奪冠。

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美國隊希望能在2026年捲土重來，彌補2023年輸給日本、屈居亞軍的遺憾。當年冠軍戰最終戲劇性落幕，大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout i），成為經典對決。

2024年球季，小惠特打出亮眼成績，繳出打擊率0.332、32轟、109分打點與10.4 fWAR，不僅拿下打擊王，也在美聯MVP票選中名列第二，帶領堪薩斯皇家重返季後賽，並獲得球隊長約肯定。

進入2025年球季，雖然皇家整體表現起伏不定，小惠特仍繳出0.282／0.338／0.484的成績單，並累積10轟與3.8 fWAR，在全聯盟排名第六、游擊手中僅次於太空人佩尼亞（Jeremy Peña）。

除了WBC經歷，小惠特早在2018年就曾代表美國U-18隊參加泛美錦標賽，並以打擊率0.576、3支三壘打、3轟、在金牌戰擊出完全打擊的表現獲選賽會MVP。

威特的父親惠特（Bobby Witt Sr.）也有國家隊背景，曾在1984年洛杉磯奧運代表美國隊拿下銀牌。