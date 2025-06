WBC美國隊陣容更猛了！皇家明星游擊手小惠特確定參戰

▲皇家小惠特(Bobby Witt Jr.)。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

皇家明星游擊手小惠特(Bobby Witt Jr. )正式宣布,將再度代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽(WBC),繼2023年後再次穿上國家隊戰袍,與賈吉(Aaron Judge)及史金恩茲(Paul Skenes)一同加入星光陣容,挑戰重返榮耀。

小惠特曾在2023年經典賽入選美國隊,當時僅22歲,是隊中最年輕球員。他以板凳球員身分出賽,在決賽對日本一戰代跑上場,最終在雙殺打中於二壘遭封殺,無緣建功。該屆美國隊最終敗給日本,無緣奪冠。

美國隊希望能在2026年捲土重來,彌補2023年輸給日本、屈居亞軍的遺憾。當年冠軍戰最終戲劇性落幕,大谷翔平三振楚奧特(Mike Trout i),成為經典對決。

2024年球季,小惠特打出亮眼成績,繳出打擊率0.332、32轟、109分打點與10.4 fWAR,不僅拿下打擊王,也在美聯MVP票選中名列第二,帶領堪薩斯皇家重返季後賽,並獲得球隊長約肯定。

進入2025年球季,雖然皇家整體表現起伏不定,小惠特仍繳出0.282/0.338/0.484的成績單,並累積10轟與3.8 fWAR,在全聯盟排名第六、游擊手中僅次於太空人佩尼亞(Jeremy Peña)。

除了WBC經歷,小惠特早在2018年就曾代表美國U-18隊參加泛美錦標賽,並以打擊率0.576、3支三壘打、3轟、在金牌戰擊出完全打擊的表現獲選賽會MVP。

威特的父親惠特(Bobby Witt Sr.)也有國家隊背景,曾在1984年洛杉磯奧運代表美國隊拿下銀牌。

Bobby Witt Jr. is back for Team USA in the 2026 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/Wgiqt9p2Qa