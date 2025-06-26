亞洲沙灘排球賽7月屏東登場！台灣4隊參賽　沙排女神也來了

▲圖左為本次中華隊男排選手謝雅仁，圖右為胡丞剛。（圖／大會提供）

記者游郁香／綜合報導

AVC台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站，7月17至20日將在南台灣屏東東港大鵬灣青洲濱海遊憩區活力登場。來自17個國家和地區、共48支勁旅角逐最高榮譽，地主好手也有男女各2隊參賽。包含亞運獎牌得主石井美樹、Instagram近10萬粉絲的高人氣「沙排女神」申智恩都將齊聚屏東。

中華民國排球協會理事長龔建榮今在記者會表示，沙灘排球自1996年亞特蘭大奧運成為正式競賽以來，一直都是夏季奧運最受歡迎、觀賞性極高的運動，沙排不只節奏明快、動作精采，觀眾能從賽事中充分享受視覺張力。

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▲2025亞洲沙排公開賽首度移師屏東，7月17開打。（圖／大會提供）

龔建榮說，亞排聯（AVC）持續推廣沙灘排球，台灣也積極爭取舉辦沙排國際賽事，屏東站賽事融合原住民族文化元素，相信國內外選手都能享受其中。

教育部體育署表示，9月9日運動部將掛牌。政府將持續鼓勵並支持協會，透過高水準國際賽事，推廣各類運動。其中沙灘排球無疑是適合全民參與、促進「競技運動全民化」的最佳方式之一。

▲中華隊男排選手謝雅仁。（圖／大會提供）

屏東站共有來自17個國家或地區、共48支隊伍參賽，除了地主選手，還有來自澳大利亞、中國香港、印尼、伊朗、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、北馬利安納群島邦、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、泰國、萬那杜、越南的選手。其中男子組27隊，女子組21隊，男女冠軍將可各獲2500美元獎金。

參賽選手實力與話題兼具。女子組澳洲Fleming、Fejes和泰國組合Naraphornrapat、Worapeerachayakorn是頒獎台常客，日本兩屆亞運銀牌好手石井美樹，以及素有「沙排女神」之稱的南韓亞運國手、超人氣選手申智恩，都將齊聚屏東；男子組包括紐西蘭的O'Dea B.曾獲大英國協運動會沙排銅牌。

屏東站賽事，我國沙灘排球好手共4隊參賽，包括男子組謝雅仁、吳信賢（2023年晉級八強）及甫於全國沙排錦標賽拿下亞軍的莊子霖、胡丞剛，還有女子組隊伍，曾於2023年名列第五名的余雅萱、潘姿怡，與去年打進八強的劉碧欣、吳淑芬。其中潘姿怡是麵包師，利用工作之餘維持沙排訓練。

謝雅仁表示：「過去參賽經驗中，印象最深刻的是2019年澎湖第一次比賽，當時有沙排集訓、擊敗了亞運的銅牌，將獎牌留在台灣，對我們來說很鼓舞，希望這次也可以將佳績留在國內。」

中華民國排球協會、屏東縣政府及大鵬灣國家風景區管理處歡迎全台民眾，屆時到大鵬灣欣賞各國好手的精湛球技。此外，大會也規劃DJ音樂派對與選手之夜，打造沙灘嘉年華氛圍；賽場周邊還將舉辦「原民特色市集」，推廣原住民文化、美食、手作工藝及「賽後歌手演唱」等特色活動，一起感受大鵬灣的熱情與多元文化。全國排球協會也另舉辦沙灘排球訓練營：由本土選手及教練授課，讓更多人能接觸沙灘排球的樂趣。

中華民國排球協會自2019年起於澎湖舉辦亞洲沙灘排球賽，2020至2022遭逢新冠疫情未能舉辦，2023再度於澎湖舉行，去年移師桃園，今年則首度選在排球風氣興盛的屏東，展現不同特色。