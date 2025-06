包辦追平＋再見轟！　天使農場頭號大物摩爾締超罕見紀錄

▲摩爾(Christian Moore)此役包辦球隊追平轟與再見轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯天使農場頭號大物二壘手摩爾(Christian Moore)今天交手紅襪的比賽中,上演單場雙響砲,包含追平轟、以及延長賽10局下半的再見全壘打,天使最終3比2擊敗紅襪,摩爾也締造一項罕見紀錄。

摩爾是天使農場的頭號新秀,在這場比賽中迎來職業生涯重大里程碑,首次單場雙響砲與首次再見全壘打,摩爾先是在8局下半轟出陽春砲助隊追平比分,隨後延長10局下半,摩爾在球隊1比2落後時敲出致勝兩分砲,天使最終3比2取勝,38勝40敗居美聯西區第三。

「這真的意義重大,」摩爾賽後受訪時說,「如果你看看我今天以前的數據,其實並不好,但我想這是成長的一部分,年輕、還在摸索這聯盟的強投,但我正在找到自己的方式。」

CMO HITS THE EMOTE AND WALKS IT OFF pic.twitter.com/KV7654Sf4n

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,摩爾成為自1961年的擴編年代以來,第一位職業生涯前3發全壘打中,單場比賽出現第8局後所擊出的追平轟或超前轟,還包含再見全壘打的選手;「我們早就知道他有大場面的本事,今晚那兩次打席真的很特別,在那種情境下還能做出這樣的表現,太精彩了,」天使代理總教練蒙哥馬利(Ray Montgomery)接著表示。

Multiple game-tying or go-ahead HR in 8th or later of a game, Angels history:



Today Christian Moore

4/7/08 Torii Hunter

6/18/05 Vladimir Guerrero

6/12/96 Tim Wallach

6/18/61 Del Rice



The performances by Moore, Hunter and Guerrero included a walk-off homer each