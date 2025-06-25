包辦追平＋再見轟！　天使農場頭號大物摩爾締超罕見紀錄

▲摩爾（Christian Moore）此役包辦球隊追平轟與再見轟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使農場頭號大物二壘手摩爾（Christian Moore）今天交手紅襪的比賽中，上演單場雙響砲，包含追平轟、以及延長賽10局下半的再見全壘打，天使最終3比2擊敗紅襪，摩爾也締造一項罕見紀錄。

摩爾是天使農場的頭號新秀，在這場比賽中迎來職業生涯重大里程碑，首次單場雙響砲與首次再見全壘打，摩爾先是在8局下半轟出陽春砲助隊追平比分，隨後延長10局下半，摩爾在球隊1比2落後時敲出致勝兩分砲，天使最終3比2取勝，38勝40敗居美聯西區第三。

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「這真的意義重大，」摩爾賽後受訪時說，「如果你看看我今天以前的數據，其實並不好，但我想這是成長的一部分，年輕、還在摸索這聯盟的強投，但我正在找到自己的方式。」

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，摩爾成為自1961年的擴編年代以來，第一位職業生涯前3發全壘打中，單場比賽出現第8局後所擊出的追平轟或超前轟，還包含再見全壘打的選手；「我們早就知道他有大場面的本事，今晚那兩次打席真的很特別，在那種情境下還能做出這樣的表現，太精彩了，」天使代理總教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）接著表示。

Multiple game-tying or go-ahead HR in 8th or later of a game, Angels history:



Today Christian Moore

4/7/08 Torii Hunter

6/18/05 Vladimir Guerrero

6/12/96 Tim Wallach

6/18/61 Del Rice



The performances by Moore, Hunter and Guerrero included a walk-off homer each — Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 25, 2025

摩爾出身田納西大學，去年選秀被天使以第8順位挑中，擁有強大長打火力，「我今天看到推特提醒，一年前的今天我們在奧馬哈拿下冠軍，天使在選秀中選中了我，表示他們看到我的潛力，他們現在仍看得到，所以我會繼續努力為球隊贏球，」摩爾最後表示。