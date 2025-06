牛棚再崩＋奇澤姆爭議遭驅逐　洋基延長11局遭紅人一棒說再見

▲條紋軍三壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)。(圖/達志影像/美聯社)



紐約洋基近期戰績陷入低迷,在台灣時間25日交手紅人的比賽中,條紋軍鏖戰至延長11局,無奈終場以4比5吞下本季第5場再見敗仗,洋基近12戰吞下第9敗,美東龍頭地位岌岌可危。

洋基此役面對紅人22歲火球新秀伯恩斯(Chase Burns)初登板毫不手軟,萊斯(Ben Rice)在4局上半轟出陽春砲,沃爾普(Anthony Volpe)也補上一支2分打點三壘安打,幫助球隊早早建立3比0的領先優勢。

投手方面,洋基先發左投羅冬(Carlos Rodón)表現穩定,耗費88球投滿6局,僅被敲4支安打,送出5次三振,僅失1分;賽後羅冬坦言本戰特別辛苦,「我有點喘,這種情況下我通常還是會想繼續投,但我知道我真的沒力了,對方打者打得很纏鬥,感覺體力一下就被抽光。」

比賽關鍵轉折出現在7局下半,洋基後援羅艾希嘉(Jonathan Loáisiga)在投出1次保送與2支內野安打後,被恩卡納西翁-斯特蘭德(Christian Encarnacion-Strand)敲出清壘二壘安打,讓比賽戰成3比3平;賽後羅艾希嘉自己也表示高溫影響狀況,「我覺得比平常還累,天氣又熱又濕,真的撐不住了。」

9局上半洋基三壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)在一次好壞球判決後向主審溫格(Mark Wegner)抱怨「那不是好球」,最終遭到三振,雖然沒有當場繼續爭辯,但他在回到場上防守時與主審再次對視後遭驅逐。

奇澤姆賽後對此憤怒提及,「我什麼也沒說,直到被趕出去才開口,我甚至剛跟賈吉(Aaron Judge)說好,要忘記那打席、努力幫球隊贏球,我不會違背對賈吉的承諾。」

進入延長賽,洋基在11局上半靠著紅人暴投跑回超前分,無奈牛棚無法守住勝利;萊特(Mark Leiter Jr)接連被史提爾(Spencer Steer)與拉克斯(Gavin Lux)敲出安打,紅人最終5比4逆轉取勝。

全場比賽洋基得點圈機會仍把握不佳,全隊共9支1,連賈吉在10局上半滿壘時也打出平飛球出局,賽後賈吉坦言球隊陷入低潮,但強調該由我們自己找出解決方法,「我們打得並不好,但要從中學習,我們這個休息室裡有很多贏家,知道怎麼挺過艱難時刻,我們之前做過,現在也能再做一次。」