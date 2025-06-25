牛棚再崩＋奇澤姆爭議遭驅逐　洋基延長11局遭紅人一棒說再見

▲條紋軍三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期戰績陷入低迷，在台灣時間25日交手紅人的比賽中，條紋軍鏖戰至延長11局，無奈終場以4比5吞下本季第5場再見敗仗，洋基近12戰吞下第9敗，美東龍頭地位岌岌可危。

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洋基此役面對紅人22歲火球新秀伯恩斯（Chase Burns）初登板毫不手軟，萊斯（Ben Rice）在4局上半轟出陽春砲，沃爾普（Anthony Volpe）也補上一支2分打點三壘安打，幫助球隊早早建立3比0的領先優勢。

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投手方面，洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）表現穩定，耗費88球投滿6局，僅被敲4支安打，送出5次三振，僅失1分；賽後羅冬坦言本戰特別辛苦，「我有點喘，這種情況下我通常還是會想繼續投，但我知道我真的沒力了，對方打者打得很纏鬥，感覺體力一下就被抽光。」

比賽關鍵轉折出現在7局下半，洋基後援羅艾希嘉（Jonathan Loáisiga）在投出1次保送與2支內野安打後，被恩卡納西翁-斯特蘭德（Christian Encarnacion-Strand）敲出清壘二壘安打，讓比賽戰成3比3平；賽後羅艾希嘉自己也表示高溫影響狀況，「我覺得比平常還累，天氣又熱又濕，真的撐不住了。」

The Cowboy's call on the radio of the bases clearing double from Christian Encarnacion-Strand was ELECTRIC!#Redspic.twitter.com/APsbprZj0M — Chatterbox Sports (@CBoxSports) June 25, 2025

9局上半洋基三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）在一次好壞球判決後向主審溫格（Mark Wegner）抱怨「那不是好球」，最終遭到三振，雖然沒有當場繼續爭辯，但他在回到場上防守時與主審再次對視後遭驅逐。

奇澤姆賽後對此憤怒提及，「我什麼也沒說，直到被趕出去才開口，我甚至剛跟賈吉（Aaron Judge）說好，要忘記那打席、努力幫球隊贏球，我不會違背對賈吉的承諾。」

Jazz Chisholm Jr. has been ejected from the game pic.twitter.com/Iib3JLFrKX — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) June 25, 2025

進入延長賽，洋基在11局上半靠著紅人暴投跑回超前分，無奈牛棚無法守住勝利；萊特（Mark Leiter Jr）接連被史提爾（Spencer Steer）與拉克斯（Gavin Lux）敲出安打，紅人最終5比4逆轉取勝。

全場比賽洋基得點圈機會仍把握不佳，全隊共9支1，連賈吉在10局上半滿壘時也打出平飛球出局，賽後賈吉坦言球隊陷入低潮，但強調該由我們自己找出解決方法，「我們打得並不好，但要從中學習，我們這個休息室裡有很多贏家，知道怎麼挺過艱難時刻，我們之前做過，現在也能再做一次。」