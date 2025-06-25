運動雲

>

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會將在台灣時間26日登場，來自杜克大學的18歲天才弗拉格（Cooper Flagg）預計成為NBA史上第2年輕的狀元郎，僅次於2003年的詹姆斯（LeBron James）。詹皇本人也在節目上給這位後起之秀極高評價，「我相信他會非常驚人。」並點出弗拉格有一項自己沒有的優勢。

18歲的弗拉格過去一季在杜克大學繳出全面數據，率隊闖進NCAA四強，成為全美最受矚目的超級新星。他今（25）日受訪時談到選擇提前離開大學賽場、挑戰NBA的原因，「我媽常說，如果你是場上最強的球員，那你就該去找一個新的球館。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼杜克大學前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯斷言，18歲準狀元弗拉格將會非常驚人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

沒有意外的話，今年以1.8%的機率抽中狀元籤的獨行俠將選進弗拉格。被問到是否感受到要「接班」前任達拉斯一哥唐西奇（Luka Doncic）的壓力，弗拉格展現他超齡的成熟心態，「我不會把任何事看作壓力……我不擔心要達到某些球員的期望或類似那樣的事情。」

天王詹姆斯在個人播客節目《Mind the Game》中大讚弗拉格，「我個人認為他真的渴望變得偉大。他在杜克打出非常精彩的一年，是個能在場上做各種事情的球員。能持球也能無球進攻，他的跳投還會持續進步，爆發力十足，二次起跳極快。」

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯也點出，弗拉格與他當年最大的不同，「他有一項我沒有的優勢，他一開始就加入了一支陣容完整、擁有多位名人堂球員的球隊，像是湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving），還有名人堂等級的教練奇德（Jason Kidd）。這些人可以為他提供完整的藍圖，同時他也會逐步建立屬於自己的。」

詹姆斯菜鳥球季場均能砍20分，但所在的騎士戰績不佳，他直到第3年才首度打進季後賽，而那支騎士的整體實力，遠不如現在這支若能保持健康的獨行俠。

詹姆斯說，「我認為，能夠天天身邊圍繞著這種等級的存在、這樣的領導力與籃球智商，對他來說會是極大的助力。」他更斷言，「我相信他（弗拉格）會非常驚人。」

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA達拉斯獨行俠Cooper Flagg湖人詹姆斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

魔力藍連勝盛讚豊暐蹲捕+舞技　MVP舞台上「一起跳比較安心」

【30年最大洪水】貴州村超足球場10分鐘被淹沒

熱門新聞

從0比10慘敗兄弟到聯手完封獅　鋒總點出翻轉關鍵是守備

台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

昔「浪花小弟」普爾又被交易！巫師送他到鵜鶘聯手怪物狀元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鋒總點出翻轉完封勝關鍵是守備

2台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

3大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

4詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

5古久保讚林子崴好投！但對捕手很生氣

最新新聞

1佐佐木不痛了！羅伯斯卻讓他有壓力？

2大谷翔平明星賽登板？羅伯斯：不可能

3詹皇斷言NBA準狀元弗拉格會很驚人

4昔「浪花小弟」普爾被交易到鵜鶘

5雷霆總冠軍遊行！設「SGA紀念日」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

輔助判決確認全壘打　隊友幫忙提醒潘傑楷：打到李多慧

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366