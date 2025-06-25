斷言18歲NBA準狀元弗拉格會很驚人　詹皇：他有我沒有的優勢

Mavericks presumptive No. 1 pick Cooper Flagg on the pressure to follow Luka Dončić:



“I wouldn’t look at anything as pressure. …I’m not worried about living up to certain players’ expectations or things like that.” #MFFL



(????: @WGME) pic.twitter.com/ErffCCGhpK — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) June 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀會將在台灣時間26日登場，來自杜克大學的18歲天才弗拉格（Cooper Flagg）預計成為NBA史上第2年輕的狀元郎，僅次於2003年的詹姆斯（LeBron James）。詹皇本人也在節目上給這位後起之秀極高評價，「我相信他會非常驚人。」並點出弗拉格有一項自己沒有的優勢。

COOPER FLAGG GETTING READY FOR DRAFT DAY ????#NBADraft presented by State Farm begins tomorrow at 8pm/et on ESPN and ABC! pic.twitter.com/5ox9wneJ5o — NBA (@NBA) June 24, 2025

18歲的弗拉格過去一季在杜克大學繳出全面數據，率隊闖進NCAA四強，成為全美最受矚目的超級新星。他今（25）日受訪時談到選擇提前離開大學賽場、挑戰NBA的原因，「我媽常說，如果你是場上最強的球員，那你就該去找一個新的球館。」

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▲湖人天王詹姆斯斷言，18歲準狀元弗拉格將會非常驚人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

沒有意外的話，今年以1.8%的機率抽中狀元籤的獨行俠將選進弗拉格。被問到是否感受到要「接班」前任達拉斯一哥唐西奇（Luka Doncic）的壓力，弗拉格展現他超齡的成熟心態，「我不會把任何事看作壓力……我不擔心要達到某些球員的期望或類似那樣的事情。」

天王詹姆斯在個人播客節目《Mind the Game》中大讚弗拉格，「我個人認為他真的渴望變得偉大。他在杜克打出非常精彩的一年，是個能在場上做各種事情的球員。能持球也能無球進攻，他的跳投還會持續進步，爆發力十足，二次起跳極快。」

詹姆斯也點出，弗拉格與他當年最大的不同，「他有一項我沒有的優勢，他一開始就加入了一支陣容完整、擁有多位名人堂球員的球隊，像是湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving），還有名人堂等級的教練奇德（Jason Kidd）。這些人可以為他提供完整的藍圖，同時他也會逐步建立屬於自己的。」

詹姆斯菜鳥球季場均能砍20分，但所在的騎士戰績不佳，他直到第3年才首度打進季後賽，而那支騎士的整體實力，遠不如現在這支若能保持健康的獨行俠。

詹姆斯說，「我認為，能夠天天身邊圍繞著這種等級的存在、這樣的領導力與籃球智商，對他來說會是極大的助力。」他更斷言，「我相信他（弗拉格）會非常驚人。」