台南Josh「大聯盟開球」　時間確定了！

▲台南Josh將站上大聯盟投手丘開球。（圖／翻攝自台南Josh YouTube頻道）

記者許凱彰／綜合報導

知名棒球YouTuber「台南Josh」日前透露自己以5700美元（刷卡金額約17萬0915元）競標到大聯盟的開球機會，如今與球團確認後，確定開球的比賽時間是在美西時間7/11晚上（台灣時間7/12早上），對戰組合是聖地牙哥教士隊將在主場迎戰費城費城人。

台南Josh在6日發布影片表示，曾經的夢想是「站上大聯盟的球場投球」，然而聖地牙哥教士隊舉辦了「榮譽開球」慈善拍賣活動，只要競標成功都可以站上主場投手丘開球，其中還包含了當日門票4張，拍賣的所得也將捐給教士基金會。他認為這是一個實現夢想並同時做慈善的好機會，於是參與了競標。

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▲開球時間確定了！台南Josh將在台灣時間12日早上費城人vs.教士的比賽中開球。（圖／翻攝自台南Josh YouTube頻道）

經歷多次的出價，台南Josh最終才以5700美元（刷卡金額約新台幣17萬0915元）的價格成功標得了教士隊的榮譽開球資格。然而最終經過時間確認後，台南Josh確定將在美西時間7/11教士隊的主場開球。

台南Josh提到，有網友質疑「大聯盟開球」的影片動機是在影射當時陳傑憲MLB開球的網路討論，他在後面影片承諾將捐出一支影片的營利做公益，「流量收益有多少，加倍捐」。他在影片中表示，該支影片流量收益約1萬2000元，最後決定捐出3萬元，分別給3個單位，分別為「台灣球芽棒球發展協會」、「中華民國基層跑壘推廣協會」以及「台灣女子棒球運動推廣協會」。