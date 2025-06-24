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氣勢不能斷！林泓育3安開轟奪MVP　喊話學弟：再累跑壘也要拚

▲▼ 林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿「小胖」林泓育24日擔任先發第4棒，繳出3安猛打賞、4分打點，包括擊出本季個人第5轟，幫助球隊以11比3大勝味全龍，獲選單場MVP。他3局上敲出2分打點安打，8局再補上一發2分砲，展現老將價值。賽後談到關鍵打席，他強調，「（3局）那一打席是球隊非常關鍵的地方，我不能讓氣勢中斷。」

林泓育在3局上的安打幫助球隊率先得分，被問到當下想法，他坦言，「那球其實只是運氣比別人好一點，剛好有那個機會。如果打不好，也是一樣沒用。」

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但他也強調自己很清楚那個打席的重要性，「前面發生跑壘失誤，還有攻擊機會的情況下，我有做到。不管怎樣，那時候一定要拿下一分，延續球隊的進攻氣勢。如果我出局，我想會影響整體氛圍，所以我當時的想法就是全力把這一分打回來。」

第8局林泓育擊出本季第5轟、一發2分砲，進一步拉開比分。他笑說，這球其實並非刻意設定球路，也沒有特別預期會開轟，「當時我們領先比較多，我上去就是積極攻擊。現在我也比較難打全壘打了，只是那一球打得比較紮實，看結果怎麼樣。其實對方投得很好，球的位置也算刁鑽，就是天時地利人和吧。」

身為老將，林泓育也不忘關心學弟的表現，面對隊上近期出現數次守備與跑壘瑕疵，他表示，「這幾場，選手之間都有在討論，尤其是跑壘出狀況比較多，也持續在修正。」

他透露，林立賽後已經提醒大家，「林立跟大家講完後，我也有提醒大家，一起訂下一個方向，不用複雜，簡單一點。」

「第二點比較辛苦，面對第二個六連戰，上半季快結束了，不能因為這樣放棄，進攻端跑壘對我們來說很重要，必須去堅持，把握每一次機會與練習，任何多看幾眼多跑幾次，對我們都會有幫助。」林泓育直言，「我們長打或許不如別人，但跑壘上要有企圖心，不要因為累而放棄，要堅持就是要堅持，誰都一樣。」

古久保對他的重要性不言而喻，「當然，小胖一直都是球隊非常重要的選手，從一開始到比賽結束，他都非常努力面對每一個打席。」
 

關鍵字： 棒球林泓育樂天桃猿MVP勝利

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