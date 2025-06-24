古久保讚林子崴好投！對捕手失誤「非常生氣」但沒想把他換下場

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿24日以11比3大勝味全龍，左投林子崴暌違790天重返一軍先發，主投4局無責失退場，表現獲得總教練古久保健二高度肯定。賽後受訪時，古久保表示，「他整個力量變強，包括投球動作的力道都提升了，今天的內容真的非常好。」

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

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林子崴本場用球數74球，賽前就已設定不超過80球，古久保強調是基於保護考量，「不是今天就結束了，他是個未來性很高的選手，選手生涯很長，要慢慢把強度丟出來。」

儘管投手表現出色，但捕手宋嘉翔兩度傳三壘發生失誤，造成對手追平比分，讓場面一度緊張。古久保談及此段時神情嚴肅表示，「非常的生氣，這是年輕選手要加強的地方。」

他進一步指出，「嘉翔雖然是年輕選手，但其實在一軍出賽很多場，面對跑者的距離感應該要更敏銳，一瞬間要能夠反應出來。那兩次失誤就掉了兩分，這部分真的要深刻反省，並且改善，這樣才會成長。」

儘管出現關鍵失誤，但教練團當下仍選擇信任宋嘉翔，未將他換下場。古久保說，「完全沒有這個想法，如果那時換掉，可能後面就不會有他那支安打了。」

此戰林泓育貢獻3安4打點，包括3局上關鍵的2分打點安打，火力表現關鍵。古久保對他的重要性不言而喻，「當然，小胖一直都是球隊非常重要的選手，從一開始到比賽結束，他都非常努力面對每一個打席。」

除了主力發揮穩定，古久保也點名其他球員如陳晨威、余德龍、馮健庭，在林子偉與林智平缺陣下適時站出來，展現球隊戰力深度，「這代表我們的戰力很平衡，對球隊來說是好事。」

被問到後半段比賽火力大爆發是否有特別提醒？古久保直言，「沒有特別建議，還是選手努力贏下這場比賽。我們前面其實也有跑壘失誤，6局開始靠對方失誤打出攻勢，兩邊都有發生失誤，我們只是把握住機會，才能串聯出後續的大局。」