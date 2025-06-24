最後一次明星賽給驚喜？胡金龍：去問林智勝吧！

▲中職林智勝(左)賽前與陳鏞基(中)、胡金龍(右)等人交談。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

中職明星賽將於7月登場，將由中華隊對決明星隊。中華隊總教練曾豪駒特別點名兩位老將胡金龍與林智勝加入中華隊，讓他們有機會參加生涯最後一次的明星賽。談及如何為這次登場鋪哏，胡金龍笑說，交給林智勝。

胡金龍透露，曾豪駒總教練早已私下告知這項安排，他表示：「能有這個機會真的很榮幸。」此次中華隊以世界12強賽的冠軍班底為主體，他坦言：「傳承是最大的用意。我跟智勝今年都要退休，這是一個儀式，也是一段很棒的經驗，感謝聯盟給予機會。」他也希望能在比賽中給予後輩一些建議，讓彼此一同成長。

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回顧去年首次在台北大巨蛋舉行的明星賽，胡金龍印象深刻地說：「大巨蛋真的有差！不怕天氣影響，球迷又多，又有冷氣可以吹。相信聯盟今年也會有更好的點子。」

談到是否會為今年的明星賽準備驚喜橋段，胡金龍笑說：「去問智勝吧！他的哏比較多，看看他要怎麼面對最後一次的明星賽。」至於林智勝的點子會不會全力配合？胡金龍也笑回：「盡量啦！前幾天有看到他跳舞，舞蹈細胞很好。」他也對林智勝近期表現感到感動，「他真的打出自己的價值。」