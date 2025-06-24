193公分庫克斯有望成女籃首位歸化？　籃協列為人選說明進度

▲前國泰女籃洋將庫克斯進入本屆瓊斯盃中華藍名單。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

來自美國、身高193公分的中鋒庫克斯（Sidney Cooks），是WSBL去年開放外援制度後，首位在聯盟登場的女子外援，她也被納入今年瓊斯盃女子組中華藍名單中，引起關注。外界好奇，她是否有機會成為台灣首位女籃歸化球員，對此籃協副秘書長張承中今（24）日在記者會上做出回應。

庫克斯是國泰女籃隊史首位洋將，也是第1位在WSBL登場的外籍球員，她畢業自NCAA一級西東大學，擁有出色的身體條件與內線攻防能力。本屆瓊斯盃中華男、女籃名單今日正式公布，庫克斯成為中華藍的一員，不過她2016年曾代表美國隊出戰U18美洲盃，這段資歷可能對未來申請歸化資格產生變數。

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根據《自由體育》報導，籃協副秘書長張承中今日在瓊斯盃記者會上回應，確實將庫克斯列為女籃歸化人選之一，目前採「雙軌模式」進行，一面與FIBA溝通，一面邀庫克斯來台參加瓊斯盃，與台灣球員磨合。

去年高柏鎧就是先參加瓊斯盃再啟動殊勳歸化程序，成為中華男籃歸化球員。若庫克斯未來能成功歸化，她將成為繼戴維斯、阿提諾與高柏鎧後，第4位披上中華戰袍的歸化洋將，也是女籃史上第1人。