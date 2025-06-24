「一粒熱潮已過？」她正面回應　Wing Stars進明星賽不簡單

▲面對網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀看待與期待更多可能。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將在7月19日、20日於台北大巨蛋隆重登場，昨日（23日）除了揭曉球員名單，啦啦隊成員名單也成為另一大關注焦點。由於名額有限，台鋼啦啦隊Wing Stars特別舉辦內部評比，從24位台籍成員中選出16位，搭配韓援安芝儇與Mingo，共18位成員將登上明星賽應援舞台。

值得一提的是，二度入選明星賽的一粒，回顧去年與「蔡會長」攜手演出葉保弟應援曲，直呼「像在做夢」，今年也信心滿滿，誓言再度拿出最佳表現。

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面對近期網路上部分聲音指出「一粒熱潮已過」，她展現成熟態度回應：「有起就會有落，因為葉保弟的應援曲讓我被大家關注，很感謝也很珍惜。但現在對我來說或許不是一件壞事，因為那意味著可能會有更多新的機會可以嘗試，我也會好好把握的。」

此次評選標準涵蓋整體服裝儀容、體態表現、臉部表情、台風展現、應援舞蹈與口條能力等，展現Wing Stars對專業與細節的高度重視。評選也特別納入中職其他五隊的應援舞蹈，挑戰難度升級，要求成員們全面掌握各隊風格與節奏。

成功入選的台籍成員包括圈圈、恬魚、昆昆、李樂、妡0、一粒、瑈瑈、林浠、毛毛、筱雯、螢螢，以及來自第二屆的新血尼莫、ET、芃芃、芋頭與Nina，加上韓援安芝儇與Mingo，共同組成18人陣容，將在明星賽中熱情應援。

桂田文創總經理謝汶芳表示：「今年年初，Wing Stars在台韓交流賽中以實力完美呈現《疾風街道》，並獲得熱烈迴響，這絕對不是幸運，而是一次又一次的練習與成員們不懈的努力，也象徵著我們對每一位成員的嚴格要求。今年的內部評比加入跨隊應援舞的考核，主要是希望選出的成員能真正展現啦啦隊的專業精神與團結氛圍，讓更多人對Wing Stars留下深刻印象，感受我們最真摯的應援熱情。」

同樣再度入選的李樂則興奮表示：「去年第一次參加明星賽，覺得自己表現得有點保守拘謹，今年我會讓大家看到我的『樂式應援』，敬請期待！」

自成立以來，Wing Stars便以高水準表演、團隊默契與親民形象深受球迷喜愛。隨著明星賽進入倒數階段，入選成員們正積極排練與訓練，力求以最完美狀態迎接這場年度盛會，邀請球迷拭目以待，準備感受啦啦隊與棒球結合的最強火花。

▲Wing Stars成員們正聚精會神為台上表演的女孩打分數。（圖／桂田文創提供）