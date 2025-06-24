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中東戰火延燒！中華男排巴林出賽一度緊張　預計明晚飛回台灣

▲▼中華男排在巴林出賽，體育署十分關心代表隊的安全。（圖／翻攝自Facebook／中華民國排球協會 CTVBA）

▲中華男排在巴林出賽，體育署十分關心代表隊的安全。（圖／翻攝自Facebook／中華民國排球協會）

記者游郁香／綜合報導

2025亞洲男子排球國家盃上周在巴林開打，中華男排以第7名完成賽事，但受到以伊戰爭影響，巴林國際機場一度關閉，代表隊的安全引發關注，所幸目前機場已恢復正常運作，體育署副署長房瑞文表示，男排選手、隊職員共21人，計畫明（25日）晚搭機返台，預計26日下午抵達國門。

本屆亞國盃共有12個國家參賽，中華隊分組賽以1勝1敗的成績晉級8強，但在淘汰賽遭遇地主巴林，最終以0比3落敗，無緣更進一步，以第7名作收，決賽將在今（24）日登場，由巴林對決巴基斯坦。

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由於近來中東戰火延燒，巴林機場一度因為以伊戰爭而暫時關閉，代表隊成員一度感到緊張，體育署長鄭世忠十分關心中華隊在巴林的狀況，一早就與外交部亞太司取得相關聯繫，得到巴林機場已重新開放的消息。

副署長房瑞文表示，目前評估男排代表隊應能按照原定計畫，在6月25日晚間10點45分搭機回國，抵台時間大約是6月26日下午5點15分。

房瑞文透露，已請領隊協助安撫教練與球員情緒，駐外單位也持續提供支援。至於原訂今年7月在約旦舉辦的第1屆IHF世界青少年男子手球錦標賽，以及2025年U16女子排球錦標賽，因區域衝突影響，分別延期至9月及11月舉行。

關鍵字： 中東戰火以伊戰爭排球中華男排巴林

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