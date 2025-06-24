哈利伯頓搶七戰重傷　西亞卡姆不捨：遺憾沒能為他拿下冠軍

▲溜馬G7憾敗，距離奪冠僅差一步。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在總冠軍賽G7不敵雷霆，無緣封王，東冠MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）賽後談及因傷退場的隊友哈利伯頓（Tyrese Haliburton）時，言語中滿是驕傲與不捨。

G7原本應該是場激烈的最終戰，但溜馬一哥哈利伯頓開賽不久就在一次切入中「無碰撞」倒下，隨後甚至需要隊友攙扶才能退場，賽後確診為阿基里斯腱撕裂。

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哈利伯頓此役僅上場7分鐘便攻下9分，選擇帶傷出戰關鍵G7，遺憾未能寫下完美結局。賽後西亞卡姆說，「我真的為這孩子感到驕傲，這一季他經歷了太多批評與壓力，對一位年輕球員來說真的很不容易，他每天都在奮戰，不斷努力，這次季後賽他做了很多不可思議的事，我真的非常為他驕傲。」

▲對於哈利伯頓傷退，西亞卡姆滿滿不捨。（圖／達志影像／美聯社）

他補充，「很遺憾我們沒能完成目標，我真的很希望能為他拿下這座冠軍，因為我知道他為這支球隊傾盡全力。」

西亞卡姆也透露，哈利伯頓在受傷後回到休息室依然在鼓勵隊友，「他正在經歷艱難的時刻，卻仍選擇站在我們身邊，這展現出他無私的性格與偉大的人品，他是我想留在印第安納的關鍵原因之一，他讓這裡變得非常有趣。」

哈利伯頓即便忍受劇痛，在比賽結束後仍堅持站在球員通道，迎接失利返場的隊友，這份團隊精神與情感牽絆讓所有人動容。

哈利伯頓在阿基里斯腱撕裂後，預計將缺席整個2025-26賽季，球隊與聯盟也持續為他送上祝福，期盼他能早日康復重返賽場。