大谷翔平真・二刀流再現！道奇教頭仍有一隱憂

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於美國時間6月22日（台灣時間23日）主場迎戰華盛頓國民隊，展現令人驚艷的「真‧二刀流」身手。此役他在投手丘上僅投1局18球，送出2次三振、無安打無失分；打擊方面火力大爆發，掃出三壘安打與本季第26轟，單場貢獻5分打點，率隊以13比7大勝。

這場比賽是大谷自手術後的第二場復出登板。與前一場對教士1局28球、2安打1失分相比，此役效率更佳，控球更穩，展現進步。儘管表現出色，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後仍對大谷的投手角色進度保留態度。 「這一切都還沒定案。我們會保持謹慎。」

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羅伯斯坦言，「現在沒有人知道他什麼時候能投滿6局90球，甚至可能沒有人真正知道那會是什麼樣的狀況。因為他不是一位普通的先發投手。」

外媒《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）引述這段話，指出儘管大谷順利回歸投手丘，但道奇對他完全復原的期待仍高度保守。 美國體育網站《Pro Football & Sports Network》更以「Red Flag」（紅旗警訊）形容，認為大谷無法確定重返完整先發輪值的時間表，可能成為球隊季後賽規劃的變數。

不過對大谷本人而言，狀態正逐步建立，自信也在恢復中。他賽後表示，「比預期更早回到場上，現在只希望接下來身體反應順利，慢慢增加投球局數。我覺得自己有機會回到甚至超越原本的狀態。」

儘管投球仍在漸進調整階段，大谷在打擊上的火燙表現再度吸引目光，其中在第8局補上一發兩分砲，單場貢獻5打點。這支26號全壘打也是他睽違8場比賽再度開轟。

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

根據MLB官方記者蘭斯（Sarah Langs）統計，大谷是近125年來首位以投手身分兩度在不同場次中同場達成「三壘打＋全壘打」的球員。此外，他以第一棒身分在開季第79場比賽就敲出第26轟，追平1996年安德森（Brady Anderson）創下的「第一棒最速26轟」紀錄。

搭檔捕手拉辛（Dalton Rushing）賽後形容大谷，「他是獨角獸，他能做任何事。」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則表示，「他的滑球非常銳利，令人難以應對。」

羅伯斯也不吝讚賞，「他的球速、控球、變化球都比前一次登板要好。」至於為何明明狀況更好，卻仍只安排一局？他說，「因為我們仍在小心鋪路。他了解我們的節奏，也願意配合。」

對於道奇來說，2024年最重要的不是大谷現在能投幾局，而是9月與10月——他是否能以完整的二刀流之姿，站上爭冠舞台。