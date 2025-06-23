賽季報銷到奪冠　雷霆長人感性：替自己感到驕傲

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆奪下2025年NBA總冠軍後，年輕長人霍姆格倫（Chet Holmgren）在頒獎台上獻上一段感人致詞，回顧自身跌宕起伏的生涯，「骨折、瘀青都是暫時的，這座冠軍是永遠的。」

▲霍姆格倫奪下生涯首冠。（圖／達志影像／美聯社）

這位身高216公分的雷霆防守支柱，歷經菜鳥球季的足傷報銷，本季的髖部骨折，卻從不放棄，他說道，「我今年經歷很多，不只髖傷，還有其他挫折，隊友在我缺陣時撐起一切，我也替自己有堅持下來感到驕傲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍姆格倫2022年選秀以榜眼之姿加盟雷霆，菜鳥季開打前因右腳跗跖關節傷病動刀整季報銷，本季又在11月對勇士一戰中右側髂骨骨裂，缺陣長達50場，直到2月初才復出。

然而，他在季後賽的貢獻無可取代，總冠軍賽第7戰，他8投6中攻下18分、8籃板、5阻攻，整體系列賽繳出場均12.3分、39.5%命中率與強勢防守，季後賽期間平均貢獻15.2分、8.7籃板、1.9阻攻，徹底兌現榜眼價值，成為吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）2大主將的完美後盾。