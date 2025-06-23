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布勃利克重奪哈雷草地賽桂冠　首勝梅總寫生涯代表作

▲布勃利克（Alexander Bublik）勇奪哈雷公開賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勃利克（Alexander Bublik）勇奪哈雷公開賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）在台灣時間23日凌晨哈雷公開賽男單決賽中，以6比3、7比6（4）直落二擊敗前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev），成功重奪2023年在此地曾拿下的草地賽冠軍，也是他與梅迪維夫7次交手中的首勝，突破心魔。

開局兩人互保發球局，布勃利克在第7局連下4分破發成功，以6比3拿下首盤；次盤布勃利克雖一度陷入亂流出現5次雙發失誤，但他隨即穩住陣腳，鏖戰至6比6後在搶7局逆勢反攻，從3比4落後連拿4分奠定勝基，最終成功奪冠。

「就心理層面來說，這可能是我人生打過最難的一場比賽，」布勃利克賽後說道，「我從未擊敗過他，他是個難以對付的對手，尤其是對我的打法來說，但今天心理與身體狀態全都到位，這是我職業生涯最重要的勝利之一，我很感恩能站在這裡享受這一刻。」

奪冠後，布勃利克也成為該賽事32年史上僅有的第4位多次封王球員，與費德勒（Roger Federer，10冠）、卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov，3冠）、哈斯（Tommy Haas，2冠）並列。

這場勝利不僅中止了布勃利克對梅總6連敗的頹勢，也代表著他在低潮後的強勢回歸，年初至3月菲尼克斯挑戰賽前，布勃利克曾在22場比賽中吞下18敗，但之後連續在馬德里大師賽與法網繳出佳績，如今又以冠軍之姿為草地賽季增添亮點。

▲布勃利克（Alexander Bublik）勇奪哈雷公開賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勃利克（Alexander Bublik）勇奪哈雷公開賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

「我從去年溫布頓以來經歷了非常艱難的幾個月，」布勃利克坦言，「我甚至在去年溫布頓後一度想要退休，因為我不再享受這項運動，我答應教練會繼續努力，等溫布頓後再決定是否暫時休息幾個月再復出，但現在這些事都發生了，法網8強、這裡奪冠，我真的說不出話來。」

29歲的梅迪維夫雖未能奪冠，但此次打進決賽是他自3月印地安泉以來的最佳成績，即便與生涯第21冠擦肩而過，但他的年終積分即時排名仍上升4位來到第14，有望衝擊ATP年終總決賽資格。

關鍵字： ATP哈雷公開賽網球

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