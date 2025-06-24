大專全壘打王顏采丞再進化　追隨偶像林岱安投入選秀

▲國體顏采丞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大專盃繳出3轟、奪下全壘打王的顏采丞，決定投入選秀。他近年提升打擊穩定度、強化揮棒速度，並因此建立更多自信。

顏采丞在桃源國小時期就是隊中的當家捕手，當時身高147公分、體重60公斤，身材圓潤可愛，被稱為「小沙胖」。然而升上高中後，他成功瘦身，判若兩人。

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高中階段，他就讀普門中學，擔任主戰捕手。畢業後選擇就讀國立體大，繼續磨練實力。升上大三的他，已準備好挑戰職棒，今年將正式叩關選秀殿堂。

顏采丞在上屆大專棒球聯賽敲出1轟，今年長打能力進一步提升，預賽擊出2轟，複賽對臺體再補上一發，以3轟奪下全壘打王。今年春季聯賽打擊率達0.296，也擊出1發全壘打。他表示：「今年春聯整體表現比較穩定，不過打擊、守備各方面還是希望再進一步提升穩定度。」

國體大運用運科技術進行揮棒速度檢測，顏采丞在隊內名列前茅。在捕手守備方面也持續進步，他認為自己的球感、接球與控場能力，都較過往更為成熟。

顏采丞最喜歡的捕手是統一獅的林岱安。他曾說：「很多人說我跟他很像，而且他打擊表現出色，蹲捕時對投手的引導也很好。」如今他也將追隨偶像腳步，挑戰職棒舞台。