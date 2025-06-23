運動雲

>

杜蘭特語出驚人道別太陽迷：他們早就想我走　我也如願了

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）在NBA總冠軍賽G7當天被交易到火箭，結束短暫的太陽生涯。他在紐約舉行的 Fanatics Fest 活動上得知此消息，隨後被主持人亞當斯（Kay Adams）問到想對「心碎」的太陽球迷說什麼，他語出驚人表示，「他們希望我離開，我也得到了自己想要的。」

台灣時間23日凌晨，36歲超級巨星杜蘭特被太陽交易到火箭，這筆震撼交易替鳳凰城換回新星格林（Jalen Green）、「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀第10順位與5個次輪籤，KD結束僅為期1年半的太陽生涯。

▲塞爾提克坦圖、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘭特語出驚人向太陽球迷道別。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特是在2022-23賽季中從籃網被交易到太陽，原本與「奪命書生」布克（Devin Booker）聯手被視為奪冠熱門，最終卻連兩季止步首輪，如今他轉戰本季西區第2種子火箭，有望力拚生涯第3冠。

杜蘭特是在紐約 Fanatics Fest 活動舞台上得知自己被交易，隨後也被拍到與經紀人一同慶祝的畫面。他被主持人亞當斯問到，對「心碎的太陽迷」是否有什麼話想說，他冷靜回應，「我懷疑他們會這樣覺得。」

杜蘭特直言，「他們希望我離開，那我也很高興他們如願了，我也得到了自己想要的。我們可以各自向前邁進，祝他們好運，我也會一直記得自己在那裡的時光。」

關鍵字： 籃球NBA鳳凰城太陽Kevin Durant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

「比無安打還罕見」紀錄飛了！山本遭誤判 美媒、球迷怒轟主審

9年第4度轉隊！　杜蘭特在台上聽到被交易到火箭：拭目以待

9年第4度轉隊！　杜蘭特在台上聽到被交易到火箭：拭目以待

大谷翔平二刀流開轟仍檢討　道奇教頭、捕手搭檔好評：控球好很多

大谷翔平二刀流開轟仍檢討　道奇教頭、捕手搭檔好評：控球好很多

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

2溜馬噩耗！　哈利伯頓無碰撞傷退

3爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔

4大谷翔平二刀流開轟　道奇擊潰國民

5大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

最新新聞

1NBA最強砍將　雷霆SGA奪冠拿FMVP

2溜馬一哥重傷　SGA率雷霆奪冠

3杜蘭特道別太陽迷：他們早就想我走

4日本第2人！鈴木誠也連續3季達標20轟

5自信能封王！雷霆早備妥冠軍巴士

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【嗆司曲神應援】 #高佳彬 #趙多彬一跳《Go Stronger》就秒得分！

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高佳彬&趙多彬應援嗆司曲　跳《Go Stronger》秒得分

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366