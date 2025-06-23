杜蘭特語出驚人道別太陽迷：他們早就想我走　我也如願了

Kevin Durant on Suns fans:



Kay Adams: “There’s a lot of heartbroken Suns fans.”



KD: “I doubt that. They wanted me to go so i’m glad they got what they wanted and I got what I wanted. We can move on, good luck to them going forward, and i’ll always remember my time there.” pic.twitter.com/TsLVPZGVNU — CantGuardBook (@CGBBURNER) June 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）在NBA總冠軍賽G7當天被交易到火箭，結束短暫的太陽生涯。他在紐約舉行的 Fanatics Fest 活動上得知此消息，隨後被主持人亞當斯（Kay Adams）問到想對「心碎」的太陽球迷說什麼，他語出驚人表示，「他們希望我離開，我也得到了自己想要的。」

台灣時間23日凌晨，36歲超級巨星杜蘭特被太陽交易到火箭，這筆震撼交易替鳳凰城換回新星格林（Jalen Green）、「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀第10順位與5個次輪籤，KD結束僅為期1年半的太陽生涯。

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▲杜蘭特語出驚人向太陽球迷道別。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特是在2022-23賽季中從籃網被交易到太陽，原本與「奪命書生」布克（Devin Booker）聯手被視為奪冠熱門，最終卻連兩季止步首輪，如今他轉戰本季西區第2種子火箭，有望力拚生涯第3冠。

杜蘭特是在紐約 Fanatics Fest 活動舞台上得知自己被交易，隨後也被拍到與經紀人一同慶祝的畫面。他被主持人亞當斯問到，對「心碎的太陽迷」是否有什麼話想說，他冷靜回應，「我懷疑他們會這樣覺得。」

杜蘭特直言，「他們希望我離開，那我也很高興他們如願了，我也得到了自己想要的。我們可以各自向前邁進，祝他們好運，我也會一直記得自己在那裡的時光。」