大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平23日（台灣時間）於主場迎戰國民，展現「真實二刀流」威力，不僅先發投1局無安打無失分、送出2次三振，打擊端也繳出好表現，4打數2安打、5分打點，包括1支三壘安打與本季第26轟，火力全開。根據大聯盟記者藍斯（Sarah Langs）指出，大谷達成一項美職125年來僅此一人的創舉，再度寫下傳奇紀錄。

大谷此役是手術後的第2場登板，休息5日再披先發戰袍。他首局以18球解決打者，其中連續三振國民打線第3、4棒，順利脫離貝茲失誤帶來的危機，表現穩健。

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而在打擊方面，前兩打席吞下三振，第3打席選到保送，第4打席於7局無人出局滿壘時，掃出右外野線清壘三壘安打，助隊一舉超前。第5打席再轟左中間方向的兩分砲，原先判為二壘安打，經重播輔助改判為本季第26支全壘打，也讓全場球迷沸騰。

根據大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平生涯第2度在自己登板的比賽中，單場敲出三壘安打與全壘打，此為自MLB有完整紀錄以來的125年內，首位能在不只一場比賽做到此壯舉的球員。

大谷上一次完成這樣的「二刀流雙響」紀錄，是在2023年效力天使時，對戰金鶯的比賽。如今他轉戰道奇後，再次證明二刀流威力依舊，隨著投球逐漸回穩，預計將持續挑戰更多歷史紀錄。