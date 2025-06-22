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勝投不能飛！敬遠魔鷹保護黃子鵬好投　古久保感謝選手6戰4勝辛勞

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿22日迎戰台鋼雄鷹，黃子鵬演出精彩優質先發搶勝，桃猿在8局上兩出局後「敬遠」全壘打王魔鷹，賽後總教練古久保健二表示，此舉主要是為了保住黃子鵬的勝投資格。

▲▼ 魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

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陳冠宇8局上接替登板，兩出局後故意保送魔鷹，隨後面對王柏融飆出三振，成功抓下該局第3個出局數。對於這顆好球的判決當下似乎有些爭議，總教練洪一中也在休息室中無奈仰天，情緒表露無遺。

黃子鵬本季起伏不小，此戰投出105球（含70顆好球），被敲5支安打，1次保送，送出5次三振，失1分為非責失分。古久保健二表示：「他有調整動作，雖然一開始迅速取得兩好球，但後續還是花了一些時間才解決打者。前幾場表現不理想，他自己也想更慎重、確實一些。今天能投到第6局表現很好。」

黃子鵬的用球數偏高稍顯緊繃，所幸邱駿威、陳冠宇與朱承洋表現亮眼，穩住後段戰局，古久保也特別感謝他們的努力。

談到故意保送魔鷹的策略，古久保透露：「因為子鵬當時具備勝投資格，中繼投手也狀況理想。雖然王柏融也可能打出去，但面對魔鷹真的很有高機率被打全壘打，如此一來會讓子鵬的勝投飛了，因此一開始就設定好，只要順利取得兩出局，就敬遠魔鷹。」

桃猿本週拿下4勝2敗，爭冠仍保有一線生機。古久保表示：「目前處於很艱難的情況，我們要想辦法追趕前方球隊。這六連戰下來，球員都相當疲憊，今天先發選手們的表現令人欣慰，也非常感謝他們的付出。」

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球桃猿黃子鵬古久保勝利影音

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