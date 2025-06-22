張誠恩狂失6分遭桃猿逆襲　橫田久則曝調度想法「教練團負責」

▲台鋼雄鷹投手張誠恩。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／桃園報導

台鋼雄鷹21日對戰樂天桃猿，牛棚投手張誠恩僅投0.2局，被敲3支安打、投出3次保送，狂失6分，創下個人單場失分新高。投手教練橫田久則22日賽前說明當時的調度考量，希望讓他抓最後一局數，但最終超過30球為避免受傷而換投。

張誠恩於8局下登板，先解決林泓育，接著被張閔勛敲出安打，雖然再三振余德龍，但隨後連續投出兩次保送。面對代打林立時再被擊出安打，讓比數追至6比9；隨後又被陳晨威敲安打，再保送林子偉後退場，由黃子豪接替投球，卻遭林智平擊出關鍵安打，一棒超前為10比9。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及張誠恩當時陷入亂流的狀況，橫田久則表示：「他有提到投手丘比較滑，可能是先發投手踩過的位置造成的不一致。雖然牛棚投手不能把這當作藉口，但從他的狀況來看，的確有受到影響。」

關於投球過程中壞球偏多、連續保送的狀況，橫田補充：「不能百分之百歸咎於投手丘的問題，應該說他本身也有些疲勞，大部分球員在賽季中都會遇到這樣的情況。」

至於當下調度的考量，橫田透露：「牛棚中狀況最好的投手是（林）詩翔，第二是（張）誠恩。如果當時派（林）詩翔上場，那他就無法在22日再登板。我們原本希望誠恩能投完那一局，若真的壓不下來，教練團會負起責任。剩下一個出局數，就讓他盡量完成，同時保存戰力應對隔天最後一戰。」

最終因張誠恩用球數超過30球，為避免受傷風險，教練團才決定進行換投。