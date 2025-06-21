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林子偉坦言失誤過多「表現不及格」　盼勿波及家人：球是我在打

▲▼中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林子偉昨天發生2次失誤，本季9次失誤已經比前2年加起來還多，他於深夜自省發聲，但也表示「但不代表要接受惡意批判」。對於所謂的惡意批判，林子偉今天賽前受訪再度強調，「我的錯誤由我承擔，但沒必要傷害到我的家人。」

對於昨天的失誤，林子偉今天整理好心情，「昨天的事情就讓它過去，好好面對新的一天、新的挑戰。」

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賽前，林立也主動與他討論一些守備狀況，林子偉表示，「主要是有觀察到我丟球比較沒節奏，提醒我要注意。」

開季至今，林子偉出賽48場，已經發生9次失誤，他坦言，對失誤數字沒有具體印象，「但知道確實滿多次，我自己要再穩定一點。」

是否天氣悶熱、身體疲勞影響，林子偉認為，這些都不是理由，「棒球這項運動本來就是在室外，一定會悶熱，打到現在，疲勞也一定會有，都是我自己要克服。」

「我必須更成熟面對這些狀況，（現在）當然不及格，還有很多要學習的地方。」林子偉認為調整心理狀態很重要，「告訴自己不能因為疲勞或是天氣，影響對棒球的熱情。」

他強調，今年目標是保持健康，「要維持真的不簡單，更希望是不要受傷，能夠上場比賽對我來說就已經足夠了。」守備端部分，他也希望能夠再減少不必要的失誤，「盡量幫投手搶出局數。」

林子偉昨日深夜發文謝謝大家批評與指教，是否會特別關注網路言論，林子偉直言是不會去看，不過家人有時看到會和他說，「我也不會在意，因為球是我在打，為我的信仰、為我的家人在打。」

但如果惡意的批判牽連到家人，林子偉表示，「批評我沒關係，但不要攻擊我的家人，沒有必要，場上的球，是我在打，該承擔的我來承擔。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿林子偉守備自省

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