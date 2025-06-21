拿狀元籤不用爾虞我詐！人選呼之欲出？洪總：都是外面在傳

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

2025年中華職棒年度選秀會將於6月30日舉行。台鋼雄鷹握有狀元籤，總教練洪一中今天賽前直言，第一順位不用藏，「但說真的，現在還沒定案！」

中職昨天公告選秀報名完整名單，人數達到180人，僅次於2023年創下的185人紀錄，寫下歷來第二高報名數。

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不過洪總表示，「每年都這樣呀，差不多。」對於球隊6月初曾赴美拜訪旅外選手，他打趣笑稱，「有見過的沒回來，沒見過的有回來。」言下之意，今年海歸選手報名選秀只有黃暐傑。除了味全龍，其他球隊對他實際狀況並不了解。

洪總認為，如果早一點赴美拜訪或許會更好，「我也是球團跟我說，才知道他們有去，算是比較臨時，照理說是有一點太晚，應該3月、4月會比較好。」

他進一步指出，畢竟美國不是台灣，選手如果要回來，一定有相關手續程序需要處理，「這方面跟台灣比較不一樣，我們這個時間點去，希望展現誠意，但即使對方有意願，時間上會比較倉促。」

目前外界盛傳普門主力捕手張育豪是今年狀元熱門人選，對此洪總表示，「都是外面在傳，傳的都不準啦。」他強調，現在還沒真正討論到要選哪一位的階段，「一切都有可能。」

「我們握有狀元籤，不需要去掩蓋什麼。」洪總認為，身為第一順位，也沒必要藏東藏西，「如果是第二順位還可以保留一點什麼，但都第一了，不用在那裡爾虞我詐。」

「但現在問題就是真的還沒完全定案。」洪總表示，今年選手看起來都滿平均，「如果像去年是張育成，我就可以直接告訴大家，就是張育成了。」

洪總日前曾在玉山盃看過高雄比賽，當時剛好是張育豪打擊，不過他說，「我那時也只看了10分鐘而已，他們說張育豪要上來打，結果壞球、壞球、壞球、壞球，保送沒打。」

要選帥的嗎？洪總笑說，「我們人才庫沒那麼多，連顏值都還可以考量到。」

