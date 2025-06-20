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「多得那2分很關鍵」獅再亮燈！林岳平：未來每一戰都要全力以赴

記者王真魚／桃園報導

統一獅20日作客桃園球場火力全開，以12比2擊敗樂天桃猿，不僅終止對手3連勝，更重新點亮上半季封王魔術數字「M5」。賽後總教練林岳平強調，「每一場都很關鍵」，球隊近況並不算穩定，因此更需要全力以赴。洋投蒙德茲繳出優質先發，奪下個人5連勝，成為獅隊穩定軍心的關鍵角色。

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

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獅隊此戰擊出16支安打，包括林子豪9局開轟引爆單局6分猛攻，全隊火力壓制桃猿，順利再點亮魔術數字。林岳平強調，「我們的近況其實不是這麼穩定，所以今天雖然很重要，但未來每一場都要全力以赴。」

他指出，第5分與第6分是比賽轉捩點，「比賽中幾顆球靠對方守備給我們多得分機會，那兩分真的非常關鍵。」其中一球是打到二壘的滾地球，因為場地問題彈跳不規則造成失誤，「像打陀螺球一樣，讓我們一次拉開距離。」

樂天先發魔神樂此戰僅投5局失6分、4分責失，中斷6連勝。統一打線有效掌握球路，林岳平說，「看起來他壞球比較多，球一偏高，我們就能掌握打出安打，而且都不是短程安打，得分幾乎靠的是二壘安打，讓他投得很辛苦。」

此外，林岳平也對今日重返先發的陳傑憲給予高度評價，「其實前幾場就可以打，但我們希望確保他沒有任何不適才讓他上場。他和安可一樣，是球隊非常重要的存在，不能讓他冒風險受傷。」

▲▼蒙德茲 。（圖／統一獅提供）

▲蒙德茲 。（圖／統一獅提供）

洋投蒙德茲今天先發6局僅被敲2安、失2分，雖然投出4次保送，但送出6次三振，穩住戰局。他賽後表示，「感覺很棒，也很開心，不只是我，全隊表現都很好，不管是打擊、跑壘還是守備，在爭冠期間能拿下這一勝很重要。」

對於援護率高達6.3，是全聯盟最高，蒙德茲笑說，「我其實不知道這件事，如果真是這樣，那感覺不錯。我工作的目標就是讓球隊有贏球的機會，能有這樣的火力支援當然開心。」

談到5連勝的成績，蒙德茲笑回，「我有注意到，但最開心的還是能幫助球隊贏球。」

蒙德茲和過往幾場有不一樣嗎？林岳平則說，「其實沒有耶，壞球依然多，保送依然在，但他就是有辦法在危機時解決打者，這是算是他的一個獨特能力。」


9局上林子豪開轟後，統一持續猛攻，新秀鍾允華登板關門守成，展現穩定度。林岳平透露，對鍾允華的使用將更有計畫，「不希望讓他吃太重的角色，但會盡可能在合適的時間點讓他出賽。他和李軍的定位不同，因為他如果穩定，我們可以掌握他是可以依賴的中繼投手。」

關鍵字： 棒球統一獅樂天桃猿林岳平洋投影音

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